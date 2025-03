Gaza lại chìm trong khói lửa và lựa chọn của Hamas

Đúng hai tháng sau khi Israel và Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza, ngày 19-3, Israel thông báo nối lại chiến dịch trên bộ tại khu vực trung và nam dải đất, khiến thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ và đẩy người dân Gaza trở lại tình cảnh bom rơi đạn lạc.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã “bắt đầu các hoạt động trên bộ có mục tiêu” nhằm mở rộng vùng an ninh và tạo ra vùng đệm giữa miền bắc và miền nam Dải Gaza. “Là một phần của hoạt động trên bộ, quân đội đã mở rộng quyền kiểm soát xa hơn đến trung tâm Hành lang Netzarim” - theo tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Israel. Hành lang Netzarim là con đường dài gần 6,5 km ngay phía nam TP Gaza, chạy từ đông sang tây, chia cắt miền bắc và miền nam Gaza

Israel cũng tái ban hành lệnh sơ tán bắt buộc đối với nhiều khu vực ở Gaza, thả tờ rơi yêu cầu dân thường di dời đến khu vực an toàn.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz ngày 19-3 khuyến khích người dân Gaza hãy đến “những nơi khác trên thế giới nếu họ muốn”. “Hãy làm theo lời khuyên của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trả lại con tin và tiêu diệt Hamas, rồi các bạn sẽ có nhiều lựa chọn khác, bao gồm việc đi đến những nơi khác trên thế giới nếu muốn” - hãng tin Reuters dẫn lời ông Katz.

Việc Israel thông báo nối lại chiến dịch trên bộ diễn ra chỉ một ngày sau các đợt không kích của Israel vào toàn bộ Dải Gaza. Cơ quan y tế Gaza do Hamas kiểm soát báo cáo về 408 người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel hôm 18-3 và 48 người thiệt mạng trong các cuộc không kích ngày 19-3.

Israel giải thích lý do nối lại các đợt không kích là vì “Hamas từ chối thả con tin và đe dọa gây hại cho binh lính và cộng đồng người Israel”. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cáo buộc Hamas “nhiều lần từ chối” thả con tin và nói rằng Hamas đã bác bỏ mọi đề xuất do đặc phái viên của tổng thống Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff đưa ra.

Một quan chức Israel nói với đài CNN rằng các cuộc không kích của Israel vào Gaza là giai đoạn đầu tiên trong một loạt các hành động quân sự leo thang nhằm gây sức ép buộc Hamas thả thêm nhiều con tin.

Đáp lại, Hamas ngày 19-3 lên án chiến dịch tấn công trên bộ của Israel vào Gaza, cho rằng đây là hành động vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn mà hai bên đạt được vào tháng 1.

Quan chức cấp cao của Hamas - ông Sami Abu Zuhri kêu gọi các bên trung gian nhanh chóng can thiệp để giải quyết tình hình, đồng thời cảnh báo rằng Hamas cùng các nhóm vũ trang Palestine “sẵn sàng đáp trả động thái” của Israel.

Về tiến trình đàm phán, ông Zuhri cho rằng “không có tiến triển nào trong liên lạc với các bên trung gian vì Israel từ chối tham gia thương lượng”. Quan chức này khẳng định Hamas “sẽ không thả con tin Israel trừ khi Israel cam kết chấm dứt chiến sự, rút toàn bộ quân và dỡ bỏ phong tỏa ở Dải Gaza”.

Trong ngày 20-3, Hamas nã rocket từ Dải Gaza về phía Israel, đánh dấu phản ứng quân sự đầu tiên của nhóm này với các đợt không kích từ Israel.

Ngay sau khi Israel nối lại hoạt động không kích ở Dải Gaza, hàng ngàn người Israel đã tập trung bên ngoài Tòa nhà Quốc hội Israel để kêu gọi gia hạn thỏa thuận ngừng bắn và phản đối các động thái chính trị của Thủ tướng Netanyahu, bao gồm việc sa thải người đứng đầu Cơ quan an ninh nội địa Shin Bet - ông Ronen Bar, theo tờ The New York Times.