Cuộc đua phong tỏa súng 3D ở Mỹ

Chính phủ Obama cấm, chính phủ Trump cho phép Thời điểm Defense Distributed tung ra khẩu súng Liberator, các bản thiết kế chi tiết và hướng dẫn chế tạo khẩu súng lên mạng, chính phủ Obama đã can thiệp yêu cầu gỡ bỏ các thông tin. Defense Distributed bị Bộ Ngoại giao Mỹ cấm công khai bản thiết kế chi tiết in súng 3D như một mối nguy an ninh quốc gia và vi phạm luật cấm buôn lậu vũ khí. Defense Distributed nói lệnh cấm vi phạm Tu chính án thứ nhất và thứ hai của Hiến pháp Mỹ bảo vệ tự do ngôn luận, sở hữu súng và kiện ngược lại chính phủ Mỹ. Vào tháng 6, Bộ Ngoại giao Mỹ đồng ý bỏ lệnh cấm, cho phép Defense Distributed tự do công khai các bản thiết kế và các tài liệu kỹ thuật liên quan chế tạo súng 3D. Kiện chính phủ Trump đã quá muộn?

Theo trang web Cnet, các động thái kiện tụng mới nhất của các chính quyền bang với chính phủ Trump có lẽ đã quá muộn. Trên trang web do Defense Distributed điều hành ngày 31-7 cho thấy đã có hơn 12.000 lượt tải các bản thiết kế và hướng dẫn chế tạo 3D tới bảy mẫu súng. Trong các bản thiết kế chi tiết có thiết kế cho mẫu súng trường tấn công tự động AR-15, từng được sử dụng trong rất nhiều vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ. Điều đáng ngại hơn nữa là trong thời gian từ năm 2015 đến nay, ông Wilson đã thiết kế thêm được nhiều mẫu súng mới, sẵn sàng đi vào chế tạo bằng in 3D. Theo CNN, vì các thông tin có sẵn trên mạng nên tính đến ngày 30-7, tại bang Pennsylvania, hơn 1.000 người tải bản thiết kế chi tiết và hướng dẫn chế tạo 3D khẩu súng trường tấn công bán tự động AR-15.