'Đại học thánh chiến' của IS chế tạo pin cho tên lửa đất đối không

Theo Sky News, IS đang thuê các nhà khoa học và chuyên gia vũ khí để huấn luyện cho những thánh chiến thực hiện các vụ tấn công phức tạp ở châu Âu, đồng thời còn nâng cấp các hệ thống vũ khí có khả năng tấn công máy bay hành khách và máy bay quân sự.

IS từ trước đến nay được cho là không thể chế tạo tên lửa đất đối không do không có cơ sở hạ tầng quân sự. Nhưng đoạn video được Sky News tịch thu được cho thấy nhóm này hiện có thể tái chế hàng ngàn tên lửa cũ, được cho là do chính quyền phương Tây phóng.



"Tài xế giả" được IS đặt vào trong những xe bom. (Ảnh: Sky News)

Đầu đạn tầm nhiệt có thể được sử dụng để tấn công máy bay chở khách và quân sự, với độ chính xác 99% một khi đã khóa mục tiêu.

Đội ngũ nghiên cứu và phát triển của IS cũng chế tạo những ô tô điều khiển từ xa được sử dụng làm bom di động. IS đặt vào trong xe những “tài xế” giả giống như những ma nơ canh. Trên những ma nơ canh đó, nhóm khủng bố gắn bộ tự điều tiết nhiệt nhằm tạo đặc điểm nhiệt như con người, cho phép quả bom xe “qua mặt” được các máy quét tinh vi mà quân đội và các tòa nhà ở phương Tây sử dụng.

Nhóm học viên ở "đại học thánh chiến" này đến từ nhiều quốc gia, bao gồm Syria, Iraq, Sudan, Somalia, Tunisia, Ai Cập và Pakistan. Họ được huấn luyện tại các phòng thí nghiệm khoa học và các cơ sở xung quanh một trung tâm đua ngựa cũ ở Raqqa.



"ĐH thánh chiến" của IS chế tạo tên lửa. (Ảnh: Sky News)

Một người đào ngũ khỏi IS đang sống ở Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận rằng IS đang tiến hành một chương trình huấn luyện bí mật ở Raqqa, được thiết kế nhằm tiến hành các cuộc tấn công ở châu Âu và xa hơn.

Chris Hunter, cựu kỹ thuật viên về bom trong đặc nhiệm Anh, cho biết ông bị sốc trước những bước tiến công nghệ của IS được hé lộ trong đoạn video. "Tôi nghĩ rằng đây là một trong những phát hiện tình báo quan trọng nhất về IS" -ông nói.

Trước thông tin này, Văn phòng Ngoại giao Anh trong một tuyên bố cho biết: “IS sẽ sử dụng mọi biện pháp để gây hại cho con người và nước Anh cũng sẽ không bao giờ chùn bước trước những tên khủng bố như vậy. Sức mạnh của chúng ta mạnh hơn bọn chúng nhiều. Tuy sẽ mất thời gian nhưng IS hiện đang rơi vào thế thất thủ ở nhiều lãnh thổ và sẽ bị đánh bại”.