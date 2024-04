Nắng nóng gay gắt khắp Đông Nam Á, hàng chục người chết 26/04/2024 08:31

Các nước Đông Nam Á đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân.

Thái Lan

Ngày 25-4, giới chức thủ đô Bangkok (Thái Lan) cảnh báo chỉ số nóng bức – thước đo nhiệt độ dựa trên độ ẩm, tốc độ gió và các yếu tố khác – của nước này đang ở mức "cực kỳ nguy hiểm". Theo đó, chỉ số nóng bức dự kiến tăng trên 53 độ C, theo hãng tin AFP.

Chính quyền tỉnh Udon Thani (đông bắc Thái Lan) cũng ra cảnh báo về mức nhiệt cao trong ngày 25-4.

Khách du lịch ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) vào tháng 4. Ảnh: AFP

Cuối ngày 24-4, Bộ Y tế Thái Lan cho biết 30 người đã chết vì say nắng từ ngày 1-1 đến ngày 17-4, con số đáng báo động so với 37 người chết vì say nắng trong cả năm 2023.

Ông Direk Khampaen – Phó Tổng giám đốc Cơ quan Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan cho biết các quan chức đang kêu gọi người già, những người mắc bệnh nền nên ở trong nhà và uống nước thường xuyên.

Malaysia

Ngày 21-4, Cục Khí tượng Malaysia (MetMalaysia) đã ban hành cảnh báo thời tiết nắng nóng cấp độ 1 cho 10 khu vực trên cả nước. Theo trang web của MetMalaysia, cảnh báo cấp 1 được đưa ra khi nhiệt độ tại một khu vực nằm trong khoảng từ 35 độ C đến 37 độ C trong 3 ngày liên tiếp.

Theo tờ The Star, giới chức Malaysia đã ghi nhận 2 người chết vì say nắng. Thời tiết nắng nóng cũng gây ra cháy rừng ở các bang Selangor, Johor và Sarawak.

Cơ quan quản lý thảm họa Malaysia cho biết lực lượng cứu hỏa và cứu hộ có kế hoạch tập trung vào hơn 650 điểm nóng trên toàn quốc, để ngăn các vụ cháy rừng bùng phát.

Ngoài ra, thời tiết khắc nghiệt cũng đang ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp do thiếu nước.

Philippines

Tình trạng nắng nóng buộc gần 6.700 trường học ở Philippines phải tạm dừng các lớp học trực tiếp. Giới chức nước này cũng đưa ra cảnh báo người dân hạn chế thời gian ở ngoài trời.

Một phụ nữ Philippines dùng quạt giấy để làm mát giữa thời tiết nắng nóng. Ảnh: REUTERS

Hôm 24-4, cơ quan dự báo thời tiết Philippines cho biết chỉ số nóng bức dự kiến sẽ tăng lên mức "nguy hiểm" từ 42 độ C trở lên ở ít nhất 30 khu vực tại nước này. Hôm 23-4, khu vực đô thị Aparri (bắc Philippines) đã ghi nhận chỉ số nóng bức 48 độ C. Đây là chỉ số cao nhất cả nước.

Bộ Y tế Philippines cho biết từ ngày 1-1 đến ngày 18-4, họ đã ghi nhận 34 trường hợp mắc bệnh liên quan nhiệt độ, trong đó có 6 trường hợp tử vong.

Myanmar

Vào giữa tháng 4, nhiệt độ tại thủ đô Naypyidaw (Myanmar) được ghi nhận có lúc tăng lên mức 40 độ C.

Đợt nắng nóng đã khiến chính quyền quân sự Myanmar phải chuyển bà Aung San Suu Kyi – cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar – từ khu vực đặc biệt của nhà tù Naypyidaw sang “quản thúc tại gia”, do lo ngại nắng nóng ảnh hưởng đến sức khỏe của bà.