Đau đầu phương án giải trừ hạt nhân Triều Tiên

Thông tin chính xác, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol trưa 30-5 mới lên máy bay từ Bắc Kinh (Trung Quốc) sang Mỹ, chứ không phải khởi hành ngày 29-5 như truyền thông đưa tin trước đó. Theo Yonhap, ông Kim Yong-chol đến Bắc Kinh ngày 29-5, đi cùng còn có bốn quan chức Triều Tiên. Trong đó có ông Choe Kang-il, lãnh đạo Cơ quan Các vấn đề Mỹ-Hàn tại Bộ Ngoại giao Triều Tiên và ông Kim Song-hye, lãnh đạo Cơ quan Các vấn đề liên Triều.



Một nguồn tin ngoại giao của Yonhap cho biết ban đầu đoàn quan chức Triều Tiên đặt vé chuyến bay số hiệu CA817 bay sang thủ đô Washington. Nhưng sau đó họ đổi sang chuyến số hiệu CA981 bay sang New York, tránh tính chất nhạy cảm của việc đến thủ đô.

Tại Mỹ, ngày 29-5, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders xác nhận người tiếp ông Kim Yong-chol sẽ là Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Trên Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng xác nhận ông Kim Yong-chol “đang trên đường đến New York”.



Đại sứ Mỹ Sung Kim lên xe rời một khách sạn ở Seoul di chuyển đến làng Bàn Môn Điếm để gặp phái đoàn Triều Tiên ngày 30-5. Ảnh: YONHAP

Trong ngày 30-5, ông Sung Kim, cựu đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc và là đương kim đại sứ Mỹ tại Philippines, dẫn đầu một phái đoàn Mỹ từ Seoul đến làng Bàn Môn Điếm trong khu phi quân sự liên Triều gặp phái đoàn Triều Tiên lần thứ hai.

Yonhap cho biết phía Mỹ đã đưa ra một “gói thỏa thuận” nhằm xóa bỏ vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác của Triều Tiên, kể cả tên lửa đạn đạo. Phía Mỹ hy vọng đẩy nhanh thực hiện thỏa thuận, phòng khả năng Triều Tiên từ bỏ cam kết giải trừ hạt nhân. Tuy nhiên, bất đồng sẽ không dễ thống nhất khi ông Kim Jong-un từng nói về tiến trình giải trừ theo “giai đoạn”, đưa ra lo ngại về chuyện đảm bảo an ninh sau khi Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân. Nếu như Mỹ chú trọng vào chuyện “giải trừ hạt nhân toàn diện, có thể thẩm tra và không thể đảo ngược” (CVID) thì Triều Tiên lại chú trọng CVIG - “đảm bảo an ninh một cách toàn diện, có thể thẩm tra và không thể đảo ngược”. Theo Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon ngày 29-5 thì Mỹ là nhân tố chính trong nỗ lực chấm dứt chương trình hạt nhân Triều Tiên, vì giải trừ hạt nhân gắn liền với đảm bảo an ninh cho Bình Nhưỡng.

Cuộc gặp giữa hai phái đoàn Mỹ - do Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Joe Hagin dẫn đầu - và phái đoàn Triều Tiên - do quan chức cấp cao Ủy ban Các vấn đề nhà nước Triều Tiên dẫn đầu - bàn về hậu cần thượng đỉnh bắt đầu diễn ra tại Singapore ngày 29-5. Nội dung bàn bạc trong cuộc gặp sắp đến của hai ông Kim Yong-chol và Mike Pompeo sẽ dựa vào kết quả các cuộc gặp ở Bàn Môn Điếm và Singapore.