Đức tuyên bố sẽ không cùng Mỹ đánh Syria

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho hay “điều quan trọng là thể hiện sự thống nhất về Syria”, cảnh báo rằng rõ ràng chính phủ Syria đã không tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học như đã nhất trí năm 2013, theo Sputnik.

“Đức sẽ không tham gia hành động quân sự như dự kiến. Tôi muốn lần nữa nói rõ rằng không có quyết định nào như vậy nhưng chúng tôi sẽ nhìn xem và ủng hộ điều đó, rằng mọi thứ đang được thực hiện nhằm gửi đi một tín hiệu rằng sử dụng vũ khí hóa học là không thể chấp nhận” - bà Merkel nhấn mạnh.



Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Spiegel

Lo ngại Mỹ tấn công Syria tăng lên sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo những tên lửa mới, đẹp và thông minh sẽ được phóng đến nước này để trả đũa cuộc tấn công hóa học ở TP Douma hôm 7-4 mà chính phủ ông Assad bị cáo buộc là thủ phạm.



Tháng 4 năm ngoái, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ đã phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ Shayrat của Syria để đáp trả chính phủ ông Assad liên quan tới cáo buộc tấn công hóa học ở tỉnh Idlib khiến hơn 80 người thiệt mạng.

Lần này, Tổng thống Trump đang cố tập hợp một liên quân quân sự để khởi động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhắm vào lực lượng chính phủ Syria.

Việc Đức không sẵn sàng tham gia một chiến dịch như vậy đã giáng một đòn vào kế hoạch mở cuộc chiến phối hợp chống Damascus của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Anh và Pháp chính là những ứng viên tiềm năng nhất cho một liên minh quân sự cùng Mỹ chống chính phủ ông Assad.

Trong khi đó, nữ Thủ tướng Anh Theresa May sáng 12-4 triệu tập khẩn các thành viên nội các thông báo về diễn tiến rất nhanh về tình hình an ninh thế giới liên quan đến Anh trong tuần qua. Truyền thông Anh nói có thể bà May muốn nội các bật đèn xanh cho Anh tham gia đánh Syria cùng với Mỹ và Pháp mà không phải chờ sự cho phép của Quốc hội.



Tiêm kích do thám Tornado của quân đội Đức. Ảnh: AFP

Còn về phía Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron ngày 12-4 tuyên bố đã có được bằng chứng chính phủ ông Assad có liên quan đến cuộc tấn công hóa học ở Douma cuối tuần qua. Tuy nhiên, ông Macron chưa thông báo bất kỳ kế hoạch tấn công ngay Syria.



Còn về Tổng thống Mỹ Donald Trump, mới chỉ vài ngày trước, ông tuyên bố sẽ có những quyết định quan trọng về vấn đề Syria trong vòng 24-48 giờ nữa khiến thế giới lo ngại một cuộc Thế chiến thứ ba sẽ nổ ra.

Thậm chí, ông còn cảnh báo Nga hãy “sẵn sàng” đối phó với một cuộc tấn công bằng tên lửa “mới và thông minh” của Mỹ nhằm vào quốc gia Trung Đông.

Thế nhưng đến ngày 12-4, tổng thống Mỹ lại viết trên Twitter như sau: “Chưa bao giờ nói khi nào một cuộc tấn công nhằm vào Syria sẽ diễn ra. Có thể sớm diễn ra nhưng cũng có thể không. Dù trong trường hợp nào, nước Mỹ, dưới thời chính quyền của tôi, cũng đã làm rất tốt việc giải phóng khu vực này khỏi IS. Vậy lời “Cảm ơn nước Mỹ” chúng tôi ở đâu?”.