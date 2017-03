IS thả tự do cho 270 người bị bắt cóc ở Syria

Ngày hôm qua (19-1), IS tuyên bố đã trao trả tự do do cho 270 trong tổng số khoảng 400 thường dân bị bắt cóc vào cuối tuần trước khi máy bay chiến đấu của tổ chức này tấn công vào khu vực do chính phủ Syria nắm giữ tại TP miền Đông Deir al-Zor. Hầu hết trong số họ là phụ nữ và trẻ em.



Tuy nhiên, Đài quan sát Nhân quyền Syria cũng cho biết số đàn ông bị bắt giữ đã tăng lên con số 50 tính đến ngày 19-1 trong đợt không kích vào nhà trong khu vực thu giữ trong bốn ngày giao tranh ở Deir al-Zor, thủ phủ của tỉnh.



Lực lượng nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)

Rami Abdulrahman, người đứng đầu của đài quan sát, tiết lộ rằng IS đã giữ các tù nhân nam trong độ tuổi từ 14 và 55 để thẩm vấn.

Người dân thường được thả sẽ vẫn ở trong làng nhà nước Hồi giáo tự xưng ở tỉnh Deir al-Zor, nơi liên kết của giữa thủ phủ của IS ở Raqqa với lãnh thổ kiểm soát bởi các nhóm chiến binh ở nước láng giềng Iraq.

IS đã kiểm soát của hầu hết tỉnh và bao vây các khu vực do chính phủ tổ chức còn lại trong TP Deir al-Zor kể từ cuối tháng 3-2015.