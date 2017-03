IS xếp mafia Ý là 'kẻ thù đáng sợ nhất'

Cuốn sách tuyên truyền mới mang tên "Black Flags from Rome” của IS. (Ảnh: Express)

Theo tờ Express ngày 22-1, trong cuốn sách tuyên truyền mới mang tên "Black Flags from Rome”, IS đã xếp mafia Ý là kẻ thù mà chúng e sợ nhất.





Một quan chức an ninh tiết lộ rằng các phần tử có liên kết với IS không dám tấn công vào các khu vực của Ý như Sicily, Calabria, Puglia và Campania vì lo sợ sẽ bị các băng nhóm mafia giết chết.

Cuốn sách"Black Flags from Rome” viết rằng: "Một điều chắc chắn rằng nếu những người Hồi giáo muốn tiếp quản nước Ý, các chiến binh châu Âu của IS sẽ phải liên minh với các lực lượng khác để chiến đấu chống lại mafia trước khi chinh phục Rome".

"Ở Ý, mafia đã có vị trí vững chắc. Họ gần như là lực lượng hùng mạnh nhất Ý... Hiện giờ họ rất có quyền lực trong thế giới ngầm, họ buôn bán ma túy và vũ khí ở châu Âu".

Cuốn sách cũng tiết lộ chi tiết kế hoạch tiến quân vào Vatican và treo cờ IS lên nơi cư ngụ của Giáo hoàng, theo Express.

Trước đó, IS đã công bố đoạn video tuyên bố IS sẽ lan rộng khắp châu Âu cho tới khi cờ IS phủ khắp Rome.

Tuy nhiên, Giovanni Gambino - một nhân vật chủ chốt trong "tập đoàn tội phạm" Gambino đã thề sẽ bảo vệ người dân Ý khỏi "những kẻ thánh chiến điên cuồng".

Giovanni cũng nói rằng: “Mafia chịu nhiều tiếng xấu nhưng phần lớn những điều này đều không đúng. Bởi cuộc sống luôn có mặt tốt và mặt xấu và sự trỗi dậy của chủ nghĩa khủng bố toàn cầu đang cho mafia cơ hội thể hiện mặt tốt của mình".

Tại Mỹ, các băng nhóm cũng cảnh báo đe dọa IS rằng sẽ săn lùng và giết chết những kẻ thánh chiến IS nếu chúng dám có hành vi tàn bạo trên đất Mỹ.