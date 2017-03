Mỹ-Trung mật đàm về tấn công mạng

Trong chiến tranh lạnh và hiện nay, vũ khí hạt nhân trong tay nhà nước, do đó nói chung có thể kiểm soát được. Trong khi đó, vũ khí không gian mạng có thể do các quốc gia như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Iran phát triển hay cũng có thể do các tổ chức tội phạm và cá nhân phát triển. Trong chiến tranh quy ước, radar hay vệ tinh còn theo dõi được đường bay tên lửa. Còn trong chiến tranh mạng, như Tổng thống Obama thừa nhận hồi tuần trước, phát hiện dấu vết để mà trả đũa sẽ rất khó khăn. __________________________________________ Đây sẽ là lần đầu tiên mạng được xử lý như một khả năng quân sự và được điều chỉnh như hạt nhân, hóa học và sinh học”. Phó Chủ tịch Trung tâm Vì tiến bộ Mỹ Vikram Singh, nguyên viên chức Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao