Nga chỉ trích Pháp không kích ở Syria

Ngày 27-9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ kỳ họp Đại hội đồng LHQ tại New York, Tổng thống Pháp François Hollande chính thức thông báo như trên. Ông cho biết có sáu máy bay tham gia phi vụ, trong đó có năm máy bay Rafale. Ông khẳng định Pháp sẽ tiếp tục không kích trong những tuần tới. AFP đưa tin về tiến trình chính trị ở Syria, tổng thống Pháp khẳng định Pháp sẽ thương lượng với bất kỳ ai (ám chỉ Nga và Iran) nhưng tương lai của Syria không thể qua Tổng thống Bashar al-Assad.

Trong khi đó, Nga đã lên tiếng phản đối phi vụ không kích Nhà nước Hồi giáo của Pháp. Theo hãng tin Interfax (Nga), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Pháp không thể viện dẫn khái niệm quyền tự vệ chính đáng vì Pháp chưa hỏi ý kiến Syria là quốc gia có chủ quyền và Hội đồng Bảo an LHQ chưa nhất trí. Người phát ngôn đặt nghi vấn tại sao trưng cầu ý dân ở Crimea thì gọi là xâm lược còn ném bom ở Syria thì hợp pháp.

Tại New York, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (ảnh) nhằm phối hợp hành động chống Nhà nước Hồi giáo. Sau đó, ngoại trưởng Nga tuyên bố liên minh do Mỹ đứng đầu cho rằng đánh Nhà nước Hồi giáo mà không cần LHQ đồng ý là vi phạm thô bạo luật pháp quốc tế. Ông khẳng định mọi hoạt động phải được thực hiện trên cơ sở hiến chương LHQ với sự chấp thuận của các nước thành viên và nhất trí của Hội đồng Bảo an LHQ.

TNL