Nga nôn nóng cải thiện quan hệ với Mỹ

Nga đang nôn nóng cải thiện quan hệ với Mỹ. Điều này thể hiện qua việc ngày 12-3 người phát ngôn điện Kremlin Dmitri Peskov thể hiện sự mất kiên nhẫn khi quan hệ hai bên đã không được cải thiện nhanh chóng khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống Mỹ.



Ông Peskov cho biết Nga mong chờ quan hệ Nga-Mỹ được cải thiện, rằng Nga muốn tổng thống mới của Mỹ có hành động thực hiện cam kết cải thiện quan hệ.

“Chúng tôi trông đợi sự liên lạc giữa chúng ta sẽ thường xuyên hơn, sâu sắc hơn, ngồi xuống và đối thoại cùng nhau… vì quan hệ song phương của chúng ta đã có một khoảng lặng rất dài” - ông Peskov nói trong một cuộc phỏng vấn đài CNN phát sóng ngày 12-3.

“Với các quốc gia như Nga và Mỹ, chuyện không đối thoại là chuyện không thể tha thứ, đặc biệt trong bối cảnh chúng ta đang đối mặt với hàng loạt vấn đề khu vực và toàn cầu”.



Hai Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ cải thiện quan hệ hai bên. Ảnh: REUTERS



“Ông Trump không che giấu thực tế là ông có rất nhiều điểm bất đồng với Nga nhưng ông ấy cũng đủ thực tế để nói rằng hai bên cần đối thoại. Chúng ta cần so sánh quan điểm để tìm điểm chung. Ông ấy nói cần đối thoại nhưng chúng ta không biết khi nào thì đối thoại có thể bắt đầu” - ông Peskov đề nghị phía Mỹ nỗ lực hơn để xúc tiến đối thoại.

Đầu năm nay, hai Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nga Vladimir Putin đã đồng ý sẽ phát triển quan hệ “bình đẳng” và thiết lập “sự hợp tác thật sự” để đánh IS ở Syria.

Tại cuộc phỏng vấn, ông Peskov cũng bày tỏ lo ngại về đánh giá của tình báo Mỹ rằng Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ để ủng hộ ông Trump. Tại Mỹ, hiện một số ủy ban Quốc hội, nhiều cơ quan tình báo Mỹ, FBI vẫn đang điều tra khả năng Nga can thiệp bầu cử, giúp ông Trump thắng bà Hillary Clinton. Ông Michael Flynn, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, phải từ chức tháng trước khi gặp gỡ đại sứ Nga tại Mỹ. Mới đây, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions phải rút khỏi các cuộc điều tra bầu cử khi có thông tin ông từng hai lần gặp đại sứ Nga tại Mỹ.

Nói trên CNN ngày 12-3, nghị sĩ John McCain kêu gọi chính phủ Mỹ thận trọng hơn trong đối phó với Nga.