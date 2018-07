Nhà Trắng vất vả chống đỡ cho ông Trump

Nhà Trắng ngày 18-7 vất vả chống đỡ làn sóng chỉ trích cách thể hiện của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong và sau cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16-7 tại Helsinki (Phần Lan).



Họp báo chung trong thượng đỉnh với ông Putin, ông Trump không lên án Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016, nói ông “không thấy có lý do gì Nga phải làm thế”. Các thể hiện này của ông Trump khiến hàng loạt chính trị gia Mỹ phản ứng mạnh, cho ông Trump yếu kém, xem trọng quyền lợi Nga hơn quyền lợi an ninh chính nước Mỹ.



Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo tại thượng đỉnh ở Helsinki (Phần Lan) ngày 16-7. Ảnh: REUTERS



27 giờ sau cuộc họp báo, trong cuộc họp với một số nghị sĩ tại Nhà Trắng ngày 17-7, ông Trump đính chính rằng ông đã nói nhầm, lý ra câu nói đúng là “Nga có lý do để làm thế”, rằng ông tin vào kết luận của các cơ quan tình báo Mỹ nói Nga can thiệp bầu cử. Tuy nhiên ông cũng thòng thêm câu thủ phạm cũng có thể là một ai khác ngoài Nga.

Đính chính này của ông Trump không những không xoa dịu được các chính trị gia Mỹ mà còn làm họ cho rằng điều này càng thể hiện rõ sự yếu kém của ông Trump. Thậm chí nhiều nghị sĩ cả hai đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa nói sẽ vận động Quốc hội trừng phạt Nga. Nói là làm, ngay trong ngày 18-7 nhiều nghị sĩ đã bắt tay soạn thảo dự luật trừng phạt Nga để trình Quốc hội.

Có thể thấy ông Trump càng biện hộ càng rối, nhưng chưa hết, ngày 18-7, trong một cuộc họp với nội các tại Nhà Trắng, ông Trump lại nói Nga không còn nhắm tới nước Mỹ.

“Không!” – ông Trump vừa lắc đầu vừa nhìn thẳng một nhà báo và nói khi được nhà báo này hỏi liệu Nga vẫn nhắm tới nước Mỹ.



Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ngày 18-7. Ảnh: REUTERS



Trước khi cuộc họp bắt đầu ông Trump còn nói: “Chúng tôi đang làm rất rốt…không tổng thống nào cứng rắn với Nga như tôi”, rằng “ông Putin biết và không vui vì điều đó”.

Trước đó, trong hàng loạt trang thái trên Twitter sáng 18-7, ông Trump tin tưởng thượng đỉnh sẽ mang lại “các kết quả lớn”, cáo buộc những người chỉ trích ông bị “hội chứng quấy rối”.

“Một số người ghét sự thật là tôi hòa hợp tốt với Tổng thống Nga Putin. Họ thích đi đến chiến tranh hơn thấy điều này. Đó được gọi là hội chứng quấy rối Trump” – ông Trump viết trên Twitter.



Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ngày 18-7. Ảnh: REUTERS



Sau cuộc họp nội các, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders tổ chức họp báo, nói rằng ông Trump nói “Không” ý là không trả lời câu hỏi, chứ không phải trả lời nội dung câu hỏi. Bà Sanders cũng khẳng định ông Trump vẫn tin Nga vẫn là mối đe dọa với các cuộc bầu cử Mỹ.



Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders (trái) và cố vấn cấp cao Nhà Trắng Stephen Miller trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ngày 18-7. Ảnh: REUTERS



Bên cạnh kết luận Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016, cộng đồng tình báo Mỹ cũng cho rằng Nga vẫn giữ ý định tiếp tục can thiệp bầu cử Mỹ, và hiện đang nhắm tới cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ ngày 6-11 tới. Hồi tháng 2, Giám đốc Tình báo Quốc gia Dan Coat nói ông có bằng chứng Nga chuẩn bị can thiệp cuộc bầu cử Quốc hội tháng 11 tới.



Giám đốc Tình báo Quốc gia Dan Coat (phải) trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ngày 18-7. Ảnh: REUTERS



Bản thân ông Trump, trả lời phỏng vấn CBS News sau đó cùng ngày rằng liệu ông có quy trách nhiệm cá nhân cho ông Putin trong chuyện Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016, ông Trump nói rằng có.

“Tôi có, vì ông ấy đứng đầu đất nước. Cũng như tôi cho mình có trách nhiệm với những điều xảy ra ở đất nước này” – ông Trump nói.