Ông Trump: The Sun đưa tin giả, tôi không chỉ trích bà May!

Ngày 13-7, ngày thứ hai trong chuyến thăm Anh đầu tiên với tư cách tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã hội đàm cùng Thủ tướng chủ nhà Theresa May tại căn nhà đồng quê Chequers dành riêng cho các vị thủ tướng Anh ở hạt Buckinghamshire cách thủ đô London 70km.



Theo Reuters, cả ông Trump và bà May đều cố gắng khỏa lấp chuyện ông Trump có những phát ngôn can thiệp vào tiến trình Brexit - Anh rời liên minh châu Âu (EU) – của Anh trên The Sun ngày trước đó.

“Chúng tôi thật sự có mối quan hệ rất tốt. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về thương mại và quân sự” – ông Trump nói trước khi cuộc hội đàm bắt đầu.

Khi một nhà báo Mỹ hỏi liệu ông có lấy làm tiếc về các phát ngôn trên The Sun, ông Trump nhìn lảng đi và lắc đầu. Lúc đó bà May cất lời: “Chúng tôi có rất nhiều chuyện phải bàn”, thêm rằng hai người sẽ nói về mối quan hệ đặc biệt Anh-Mỹ và các cơ hội tìm kiếm một thỏa thuận thương mại song phương.



Thủ tướng Anh Theresa May (phải) tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại căn nhà đồng quê Chequers dành riêng cho các vị thủ tướng Anh ở hạt Buckinghamshire (Anh) ngày 13-7. Ảnh: REUTERS



Trong cuộc họp báo sau hội đàm, ông Trump nói sẽ ủng hộ mọi chính sách Brexit mà chính phủ Anh muốn theo đuổi.

“Chỉ cần đảm bảo các bạn có thể làm ăn với chúng tôi” – ông Trump nói.

Ông Trump phàn nàn bài viết trên The Sun về cuộc phỏng vấn ông là “tin giả” khi không đề cập gì đến những nhận xét tích cực ông nói về bà May. Ông nói ông không chỉ trích bà May, rằng ông có ghi âm lại nội dung phỏng vấn.

Ông Trump cám ơn bà May đã ủng hộ các nỗ lực của ông để NATO chịu tăng chi quốc phòng, cũng như trong nỗ lực giải trừ hạt nhân Triều Tiên và cả Iran.

Phần mình, bà May nói trong một mối quan hệ thỉnh thoảng cũng có một bên nói những điều bên còn lại không muốn nghe, cho biết bà và ông Trump đã đồng ý sẽ theo đuổi một thỏa thuận thương mại tham vọng Anh-Mỹ hậu Brexit.

Bà May sau đó quay sang chủ đề hợp tác quân sự, rằng tất cả các bên có trách nhiệm bảo đảm duy trì sự thống nhất của NATO, đồng thời hoan nghênh Mỹ đã ủng hộ Anh trong vụ cựu điệp viên người Nga bị tấn công bằng chất độc hóa học mà Anh cho Nga là thủ phạm.



Thủ tướng Anh Theresa May (trái) đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại căn nhà đồng quê Chequers dành riêng cho các vị thủ tướng Anh ở hạt Buckinghamshire (Anh) ngày 13-7. Ảnh: REUTERS



Trong bài phỏng vấn The Sun đưa ngày 12-7, ông Trump chỉ trích mạnh kế hoạch thương lượng Brexit “yếu đuối” của bà May. Ông Trump cảnh báo nếu bà May xúc tiến theo kế hoạch này thì sẽ không có cơ hội có được thỏa thuận thương mại với Mỹ. The Sun đưa bài phỏng vấn chỉ vài giờ trước khi ông Trump dự tiệc với bà May và uống trà với Nữ hoàng Elizabeth.

Chưa hết ông Trump còn công khai khen ngợi ông Boris Johnson – người vừa mới từ chức Ngoại trưởng Anh vì bất đồng với kế hoạch Brexit của bà May mà ông cảnh báo sẽ biến Anh thành thuộc địa của EU. Theo ông Trump, ông Johnson có đủ tố chất trở thành “một thủ tướng tuyệt vời”.

Trước nay chưa có một tổng thống đương nhiệm Mỹ nào có những phát ngôn chỉ trích công khai một thủ tướng Anh ngay khi mình thăm Anh. Phát ngôn của ông Trump ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín bà May trong nội bộ đảng Bảo thủ, trong nước Anh và cả với các nước bên ngoài.



Thủ tướng Anh Theresa May mời Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng dự tiệc tối tại Cung điện Blenheim gần TP Oxford (Anh) ngày 12-7. Ảnh: REUTERS



Có lẽ để giảm nhẹ bớt tính nghiêm trọng các phát ngôn của ông Trump, tối 12-7, sau khi The Sun đăng bài phỏng vấn ông Trump toàn lời chỉ trích bà May, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders ra tuyên bố rằng ông Trump “có thiện cảm và tôn trọng Thủ tướng May rất nhiều”.

Có đến hơn 100 cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch diễn ra ở Anh trong suốt 4 ngày ông Trump thăm Anh. Hơn 64.000 người dự tính sẽ biểu tình phản đối ông Trump ở London, tuy nhiên ngày 12-7 trước khi sang Anh ông Trump nói không có lý do gì ông phải tới London.