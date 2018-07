Lần đầu tới Anh, ông Trump đã gây khó cho bà May

Chiều 12-7, ông Donald Trump đến London, bắt đầu chuyến thăm Anh đầu tiên với tư cách tổng thống Mỹ. Vợ chồng ông Trump đã có bữa tiệc tối cùng vợ chồng Thủ tướng chủ nhà Theresa May tại Cung điện Blenheim.



Ông Trump có mặt ở Anh cũng là lúcThe Sun (Anh) công bố nội dung một cuộc phỏng vấn ông Trump, với những lời lẽ có thể thấy sẽ gây khó khăn cho hoạt động chính trị của bà May.

Trao đổi với The Sun trong cuộc phỏng vấn được tờ báo này công bố ngày 12-7, ông Trump nói kế hoạch thương lượng Brexit - Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) của bà May có thể sẽ giết cơ hội có được một thỏa thuận thương mại giữa Anh với Mỹ.

“Nếu họ thực hiện một thỏa thuận như thế, chúng tôi sẽ giao dịch với EU thay vì với Anh, vì thế có khả năng kế hoạch này sẽ giết thỏa thuận giữa Anh và Mỹ…Chúng tôi đã có đủ khó khăn với EU. Hiện chúng tôi đang kiềm chế EU vì họ không đối xử công bằng với Mỹ trong thương mại” – The Sun dẫn lời ông Trump.

Theo ông Trump, kế hoạch của bà May “chắc chắn sẽ ảnh hưởng thương mại với Mỹ, và không may là ảnh hưởng theo hướng tiêu cực”.



Vợ chồng Thủ tướng Anh Theresa May (phải) đón vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) tại Cung điện Blenheim ở Woodstock (Anh). Ảnh: TWITTER



Ông Trump chỉ trích cách bà May xử lý chuyện Brexit, rằng cách tiếp cận quá mềm của bà May trong chuyện Brexit đi ngược lại cách ông đã đề nghị, và đây là điều “rất không may”.

“Tôi sẽ làm khác nhiều. Thật ra tôi đã nói với bà May làm thế nào nhưng bà ấy không đồng ý, bà ấy không nghe tôi. Bà ấy muốn đi con đường khác. Thật sự tôi nghĩ bà ấy có thể sẽ đi con đường hoàn toàn ngược lại. Tốt thôi, bà ấy nên thương lượng theo cách tốt nhất mình biết. Nhưng chuyện xảy ra sau đó sẽ rất tệ” – ông Trump nói.

Kế hoạch Brexit của bà May - đã bỏ phiếu phản đối Brexit, chọn giữ Anh ở lại với EU trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2016 - hoàn tất từ tuần trước. Theo kế hoạch, Anh và EU dù tách ra nhưng vẫn sẽ cùng tuân thủ một “sách luật chung” để hai bên tự do thương mại, không áp thuế quan hay kiểm tra hải quan cửa khẩu.

Sau khi được công bố, kế hoạch này nhanh chóng dẫn đến một loạt vụ từ chức cấp cao từ các thành viên nội các Anh, trong đó có Ngoại trưởng Boris Johnson và Bộ trưởng phụ trách thương lượng Brexit David Davis, quanh lo ngại kế hoạch này sẽ khiến Anh không độc lập được khỏi EU.

Theo ông Johnson - cựu thị trưởng London là người rất ủng hộ Brexit, kế hoạch của bà May sẽ biến Anh trở thành một thuộc địa của EU. Nhiều nghị sĩ đảng Bảo thủ vốn từng ủng hộ Brexit nhưng giờ lại phản đối kế hoạch của bà May.

Nói với The Sun, trong khi nói những lời tiêu cực về bà May ông Trump lại khen ngợi ông Johnson là người “rất tài năng”.

“Tôi rất buồn khi thấy ông ta rời khỏi chính phủ và hy vọng ông ấy có thể quay lại. Tôi nghĩ ông ấy là đại diện tuyệt vời cho đất nước các bạn”.

Khi được hỏi liệu ông Johnson có khả năng thay thế bà May không, ông Trump nói: “Tôi không so sánh người này với người kia. Tôi chỉ nói tôi nghĩ ông ấy có thể là một thủ tướng tuyệt vời. Tôi nghĩ ông ấy có tố chất cần thiết”.



Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lần đầu đến thăm Anh đã gây khó cho Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: AFP



Theo Business Insider, các phát ngôn của ông Trump với The Sun là sự can thiệp đột ngột vào chính trị Anh, có khả năng sẽ gây rối loạn chính trị Anh và gây khó cho bà May trong quá trình bà thương lượng rút Anh khỏi EU. Với các diễn biến trên bà May hoàn toàn có nguy cơ phải trải qua một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong nội bộ đảng.

Theo kênh truyền hình ITV (Anh) thì bà May định sẽ tìm kiếm một thỏa thuận thương mại tự do giữa Anh với Mỹ sau khi hoàn tất Brexit. Tuy nhiên với phát ngôn trên The Sun của ông Trump thì có thể thấy viễn cảnh này chưa có gì chắc chắn, và rõ ràng phần nào đặt bà May vào thế khó.

Như để làm dịu đi căng thẳng, Nhà Trắng tối 12-7 ra tuyên bố rằng: “Tổng thống có thiện cảm và tôn trọng Thủ tướng May rất nhiều. Như lời ông nói trong cuộc trả lời phỏng vấn The Sun rằng bà ấy “là một người rất tốt” và ông ấy “không bao giờ nói điều gì không hay về bà”. Ông ấy nghĩ bà May đã thể hiện rất tốt tại thượng đỉnh NATO hôm nay và là một người thật sự tuyệt vời. Ông ấy rất biết ơn sự đón tiếp tuyệt vời của Thủ tướng tại Anh”.