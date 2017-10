Philippines cận kề chiến thắng

IS chính thức bại trận tại đầu não Raqqa Một chỉ huy của lực lượng SDF do Mỹ chống lưng tại Syria khẳng định TP Raqqa đã được giải phóng khỏi các tay súng IS. Hiện liên quân giữa người Kurd và các tay súng Ả Rập đang tiến hành lùng sục phần còn lại của TP để truy tìm những phần tử IS còn sót lại, cũng như tháo gỡ bom mìn. Trả lời hãng tin AP, Chuẩn tướng Tatal Sillo của SDF cho biết giao tranh đã chấm dứt tại Raqqa. Ông cho biết sẽ sớm có tuyên bố chính thức về việc “thủ đô khủng bố” đã sụp đổ. __________________________ 847 phiến quân đã bị tiêu diệt, tính đến ngày 16-10. Tổn thất của quân chính phủ là 163 binh sĩ. Đã có hơn 1.700 binh sĩ và cảnh sát bị thương tại Marawi. Khoảng 400.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, theo Inquirer.