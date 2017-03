Tàu do thám Nga xuất hiện gần bờ biển Mỹ

Ngày 15-3, Mỹ phát hiện tàu do thám Viktor Leonov của Nga xuất hiện ở gần bờ biển phía Đông nước này, chỉ cách căn cứ tàu ngầm hạt nhân của Mỹ ở vịnh King (bang Georgia) thuộc hạm đội hải quân Atlantic của Mỹ 20 hải lý, CBS News cho biết. Tàu do thám Victor Leonov được triển khai từ hạm đội phía Bắc của hải quân Nga nằm ở biển Barent gần Na Uy. Mỹ không can thiệp vì tàu Victor Leonov vẫn hoạt động trong vùng biển quốc tế.



Đây đã là lần thứ hai trong vòng một tháng tàu do thám Viktor Leonov của Nga hoạt động gần bờ biển Mỹ. Hồi tháng 2, tàu do thám Viktor Leonov bị phát hiện có mặt trong vòng 30 hải lý cách một căn cứ tàu ngầm hạt nhân lớn của Mỹ ở thị trấn Groton (bang Connecticut). Sau đó tàu này bị di chuyển về hướng bang Virginia để do thám hoạt động hải quân Mỹ ở TP Norfolk.



Tàu do thám Viktor Leonov của Nga. Ảnh: TOWHALL



Một số quan chức Mỹ nói với Fox News rằng sở dĩ tàu do thám Viktor Leonov rời đi rồi quay trở lại là để tiếp nhiên liệu ở Havana (Cuba).

Tàu do thám Viktor Leonov được trang bị công nghệ thu thập thông tin tình báo hiện đại nhất hiện nay cùng tên lửa đất đối không. Cách đây hai năm, tàu do thám Viktor Leonov cũng được triển khai tuần tra vùng biển phía Đông Mỹ.

Trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có phát ngôn về việc Nga triển khai tàu do thám Viktor Leonov đến gần bờ biển Mỹ. Ông Trump cho biết ưu tiên của ông là cải thiện quan hệ với Nga chứ không phải bắn tàu Nga.