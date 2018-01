Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo, bắt đầu tấn công Syria

Ngày 19-1, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Nurettin Canikli cho biết nước này đã nã pháo sang biên giới, mở màn chiến dịch tấn công vào TP Afrin, tỉnh Aleppo (Bắc Syria).

“Chiến dịch đã thật sự bắt đầu với màn nã pháo xuyên biên giới, không có xâm nhập biên giới. Mọi mạng lưới và thành phần khủng bố ở Bắc Syria sẽ bị loại trừ. Không còn cách nào khác” – theo Bộ trưởng Canikli.



Một nhà báo Reuters đã quay phim được cảnh pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ ở làng Sugedigi, tỉnh Hatay của nước này bắn sang TP Afrin trong buổi sáng 19-1.

Trong khi đó lực lượng YPG cho biết tính từ đầu đêm 19-1 phía Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn khoảng 70 quả pháo nhắm vào các ngôi làng do người Kurd kiểm soát ở TP Afrin.



Đoàn xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tại một căn cứ quân sự ở thị trấn Reyhanli gần tỉnh Hatay (Thổ Nhĩ Kỳ) giáp biên giới Syria, ngày 17-1. Ảnh: REUTERS



Theo Bộ trưởng Canikli, Thổ Nhĩ Kỳ không còn lựa chọn nào khác ngoài thực hiện điều này. Căng thẳng tăng cao từ đầu tuần sau khi Mỹ thông báo kế hoạch lập lực lượng an ninh biên giới ở Syria quy mô 30.000 quân trấn giữ an ninh các khu vực biên giới giáp Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq. Một nửa số quân là lực lượng tay súng người Kurd (YPG) thuộc Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) – đối tác đánh IS của Mỹ ở Syria.

Tuy nhiên Mỹ ngày 17-1 đã minh định lại sẽ không có chuyện lập lực lượng an ninh biên giới này, sau khi vấp phải sự phản đối mạnh từ Thổ Nhĩ Kỳ - một đồng minh NATO. Với Thổ Nhĩ Kỳ, YPG là một nhánh của tổ chức Đảng Công nhân người Kurd (PKK) hàng thập niên đòi ly khai ở miền Nam nước này và bị Thổ Nhĩ Kỳ lẫn Mỹ xem là khủng bố.

Có vẻ tuyên bố không thành lập lực lượng an ninh người Kurd của Mỹ đã muộn màng khi Thổ Nhĩ Kỳ cho biết không còn niềm tin an ninh vào Mỹ.