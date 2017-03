Trung Quốc: Nổ kho hóa chất, 44 người chết

Ngày 13-8, hàng trăm nhân viên cứu hỏa ra sức khống chế vụ cháy nổ tại kho hàng ở cảng Thiên Tân (cách Bắc Kinh 140 km).

Tân Hoa xã đưa tin tai nạn kinh hoàng đã xảy ra lúc 23 giờ 30 đêm 12-8 tại kho chứa các chất nguy hiểm và hóa chất của Công ty TNHH lưu thông phân phối quốc tế Thụy Hải (thuộc Tập đoàn cảng vụ quận Tân Hải) ở TP Thiên Tân.

Hãng tin AFP dẫn lời các nhân chứng mô tả một quả cầu lửa khổng lồ bùng lên từ kho hàng cao đến 100 m và sau đó là hai tiếng nổ lớn. Nhiều người không thể thoát thân vì bị lửa vây kín.

Trung tâm các hệ thống giám sát động đất của Trung Quốc ghi nhận cường độ vụ nổ đầu tiên tương đương ba tấn chất nổ TNT và vụ nổ thứ hai có cường độ tương đương 21 tấn chất nổ TNT.

Hai vụ nổ cách nhau 30 phút đã tạo sóng xung kích làm vỡ cửa kính ở cách xa hiện trường đến 3 km. Hàng ngàn người ở xung quanh hiện trường đã được sơ tán.

Quang cảnh hiện trường vụ nổ kho hàng tại cảng Thiên Tân. Ảnh: EPA

Theo Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc, đầu tiên xảy ra cháy tại kho hàng, sau đó mới đến hai vụ nổ. Bãi đậu xe ô tô cả ngàn chiếc cùng kho hàng lộ thiên gần đó đã bị cháy rụi.

Lực lượng cứu hỏa ở Thiên Tân đã huy động 1.000 nhân viên cứu hỏa và 143 xe chữa cháy đến hiện trường.

Đặc phái viên Martine Laroche-Joubert của đài truyền hình Pháp France 2 có mặt tại hiện trường mô tả quang cảnh giống như ngày tận thế.

Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã chỉ thị nỗ lực tìm kiếm người mất tích, cứu người bị thương và giảm thiểu thiệt hại trong vụ nổ.

Bộ trưởng Bộ Công an Quách Thanh Công đã dẫn đoàn công tác của Quốc vụ viện đến ngay hiện trường.

Công ty Thụy Hải là công ty tư nhân được thành lập năm 2011, chủ yếu kinh doanh các nghiệp vụ lưu kho, bốc dỡ, đóng hàng và trung chuyển các container hàng hóa chất nguy hiểm.

Công ty có hai kho hàng dành cho các chất nguy hiểm. Khối lượng hàng đạt một triệu tấn mỗi năm với doanh thu 30 triệu nhân dân tệ. Các nhà lãnh đạo Công ty Thụy Hải đã bị bắt giữ.

Trong mấy ngày qua đã xảy ra nhiều tai nạn thảm khốc tại Trung Quốc.

Lúc 0 giờ 30 ngày 12-8, khoảng một triệu mét khối bùn đất đã đổ ập xuống 15 nhà ngủ và ba căn nhà của Công ty khai thác mỏ Ngũ Châu (chuyên khai thác kim loại hiếm vanadium) tại huyện Sơn Dương thuộc TP Thương Lạc (tỉnh Thiểm Tây).

Tân Hoa xã đưa tin hơn 60 người còn mất tích. 10 người thoát chết.

Trước đó, lúc 19 giờ 50 tối 11-8 cũng đã xảy ra một vụ nổ tại mỏ than ở tỉnh Quý Châu làm 12 người chết, năm người bị thương, ba người còn mất tích. 56 thợ mỏ thoát nạn.

Hãng tin AFP ghi nhận Trung Quốc tiêu thụ 50% sản lượng than khai thác trên thế giới. Tai nạn nghiêm trọng thường xuyên xảy ra trong các mỏ than ở Trung Quốc do không bảo đảm an toàn, tham nhũng, chạy theo chỉ tiêu năng suất.

Năm 2014 đã có 931 người chết trong các mỏ than.