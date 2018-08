Úc trước nguy cơ phải thay thủ tướng lần thứ 6 trong 10 năm

Gần như đến hẹn lại lên, cứ đến gần thời điểm tổng tuyển cử chừng một năm, chính trường Úc lại xào xáo. Các nghị sĩ bắt đầu tìm cách để có thể giữ được ghế của mình trong cuộc bầu cử tới vào tháng 5-2019, muốn thế thì phải đảm bảo chiến thắng sắp tới cho đảng của mình.



Và một trong những cách mà các nghị sĩ đang nhắm tới là thay thế vị trí của Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull khi thời gian qua sự lãnh đạo của ông đã không cho thấy thành công, được nhiều ủng hộ.



Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull tại phiên chất vấn của Hạ viện Úc ngày 21-8. Ảnh: REUTERS



Dưới sự dẫn đầu của ông Turnbull, Liên đảng Tự do-Quốc gia từ năm 2015 đến nay liên tục đứng sau Công đảng đối lập trong hàng chục cuộc thăm dò tỉ lệ ủng hộ. Một cuộc thăm dò công bố ngày 20-8 cho thấy Công đảng đang dẫn trước Liên đảng tới 10%. Liên đảng cũng thua nặng trong cuộc bầu cử bổ sung tháng 7 mới đây. Vì thế nhiều thành viên lo lắng liên đảng sẽ không có cửa thắng trong cuộc bầu cử tới, dù thực tế theo thăm dò cá nhân thì ông Turnbull vẫn được ủng hộ với vị trí thủ tướng hơn, so với lãnh đạo Bill Shorten của Công đảng.

Trước làn sóng bị các thành viên trong chính đảng Tự do của mình từ bỏ ủng hộ, Thủ tướng Turnbull ngày 23-8 nói ông sẽ triệu tập một cuộc họp đặc biệt đảng Tự do vào trưa mai (24-8), nếu ông nhận được thư yêu cầu có chữ ký của 43 nghị sĩ Tự do. Ông Turnbull cũng cho biết ông sẽ từ chức khỏi Quốc hội nếu các nghị sĩ quyết định tổ chức cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng mới.

Ngày 21-8, sau khi thách thức không thành quyền lực ông Turnbull, cựu Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton tuyên bố sẽ một lần nữa thách thức vị trí lãnh đạo đảng Tự do và chức thủ tướng với ông Turnbull qua cuộc bỏ phiếu sắp tới. Ông Dutton được xem là lãnh đạo của nhóm cánh hữu trong đảng Tự do, trong khi ông Turnbull được xem là lãnh đạo nhóm cánh tả trong đảng.



Cựu Bộ trưởng Nội vụ Úc Peter Dutton đang thách thức quyền lực Thủ tướng Úc Malcolm. Ảnh: REUTERS



Bộ trưởng Tài chính Úc Mathias Cormann - từng là người ủng hộ ông Turnbull - vừa lên tiếng ông Turnbull không còn nhận được sự ủng hộ của đa số đảng Tự do và hiện ông Dutton là ứng viên tốt nhất dẫn dắt chính phủ đến khi diễn ra cuộc bầu cử mới vào tháng 5-2019.

Trong khi đó theo truyền thông Úc ngày 23-8 thì bên cạnh ông Dutton, ông Turnbull còn có hai đối thủ khác nữa là Bộ trưởng Ngân khố Úc Scott Morrison và Ngoại trưởng Úc Julie Bishop.

Ông Morrison lâu nay vẫn ủng hộ ông Turnbull nhưng được biết cũng có nhắm tới ghế thủ tướng từ lâu. Bà Bishop là phó lãnh đạo đảng Tự do từ năm 2007 đến nay.



Bộ trưởng Ngân khố Úc Scott Morrison cũng đang nhắm đến ghế thủ tướng của ông Malcolm Turnbull. Ảnh: REUTERS



Những ngày qua có nhiều bộ trưởng từ chức. Và theo GS chính trị và chính sách công Haydon Manning tại ĐH Flinders (Úc) thì điều này có nghĩa là “cuộc chơi đã kết thúc” với ông Turnbull.

“Tôi đánh cược cho ông Dutton nhưng cũng không thể không lường đến các ứng viên khác” - Bloomberg dẫn lời GS Manning.



Bộ trưởng Tài chính Úc Mathias Cormann (giữa) trong cuộc họp báo tại Canberra (Úc) ngày 23-8, ủng hộ ông Peter Dutton chiến thắng. Ảnh: EPA



Dù nhân vật nào chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tới đây thì cũng là thủ tướng thứ sáu của Úc trong chưa đầy một thập niên. Không người nào trong năm người trước cầm quyền trọn vẹn hết một nhiệm kỳ.

“Người dân Úc chắc chắn sẽ thấy hoang mang với những gì họ chứng kiến đang xảy ra trong Quốc hội” - ông Turnbull nói với các nhà báo từ thủ đô Canberra (Úc). Ông Turnbull trở thành thủ tướng Úc cũng từ một cuộc khủng hoảng trong nội bộ đảng Tự do tháng 9-2015.

Cuộc xào xáo chính trị mới nhất ở Úc bắt đầu từ xung đột giữa hai phe ôn hòa và bảo thủ trong đảng Tự do, trong bối cảnh cuộc bầu cử sắp diễn ra vào tháng 5-2019.