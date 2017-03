Vợ của thủ lĩnh tối cao tổ chức IS bỏ trốn

Mirror đưa tin, Diane Kruger, vợ của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi, được cho là đã bỏ trốn khỏi vùng do nhóm này kiểm soát ở Iraq cùng với hai cô gái. Hiện không rõ Kruger ở đâu cũng như lý do cô này bỏ trốn. Baghdadi đã điều một lực lượng khẩn cấp đặc biệt để truy tìm và bắt Kruger và những người đồng hành.



Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi. (Nguồn: Mirror)

Kruger từng là người đứng đầu bộ phận phụ nữ của IS, nơi người này quản lý cuộc sống hằng ngày của nữ giới tại nơi IS kiểm soát và ban hành các quy định theo luật lệ Hồi giáo, liên quan đến phụ nữ.



Truyền thông Iraq cho hay Kruger từng phụ trách một trại quân sự đặc biệt ở TP Kirkuk (Iraq), nơi được lập ra để huấn luyện phụ nữ tiến hành các hoạt động đánh bom tự sát.

Thủ lĩnh IS Baghdadi kết hôn với Kruger vào tháng 10-2015 tại tỉnh Ninawa. Sau hôn lễ, tình báo Đức đã cung cấp cho đối tác Iraq thông tin liên quan đến Kruger.