Xả súng đẫm máu tại bang nhà của Tổng thống Obama

TP Chicago chính là nơi ông Obama khởi đầu sự nghiệp làm một người phục vụ cộng đồng. Đây cũng là nơi mà ông phát triển sự nghiệp học vấn của mình theo hướng luật tại ĐH Havard. Ông cưới bà Michelle vào năm 1992 và chính thức ổn định cuộc sống tại thành phố. Cũng từ TP Chicago, ông Obama đã trở thành Thượng nghị sĩ đại diện cho bang Illinois. Ngày 5-9 vừa qua, thành phố "sân nhà" của ông Obama lại xảy ra một loạt các vụ xả súng đẫm máu.

Sở cảnh sát Chicago cho biết ít nhất 13 người đã bị bắn chết vào cuối tuần qua. Trong số những người bị thương có một phụ nữ đang mang thai đã bị bắn vào bụng. Cảnh sát cho biết người phụ nữ này không phải là mục tiêu của kẻ tấn công. Vào ngày 6-9, cô đang trong tình trạng nguy kịch, tình trạng của đứa bé vẫn chưa được công bố.



Sở cảnh sát Chicago cũng cho biết vụ thảm sát vào cuối tuần qua đã đưa tổng số vụ giết người trong năm nay lên đến con số 488 - trong khi năm ngoái chỉ có 481 vụ. Gần 230 vụ giết người đã xảy ra trong tháng 6, tháng 7 và tháng 8. Trong đó riêng TP Chicago có tới 90 vụ giết người khiến tháng 9 này trở thành tháng đẫm máu nhất ở Chicago kể từ tháng 6-1996.



Các thành viên của Đội cứu hỏa Chicago đang cấp cứu một nạn nhân bị bắn súng vào ngày 5-9 ở khu Englewood, Chicago. Ảnh: SCMP

Số lượng các vụ nổ súng và giết người vào ngày Lễ lao động vừa qua đều cao hơn so với ngày tưởng niệm nội chiến Mỹ và ngày Quốc khánh Mỹ 4-7. Đây là ngày lễ cuối cùng của mùa hè trước khi bắt đầu năm học mới vào ngày 6-9. Chỉ riêng ngày 5-9 đã có tới chín vụ giết người, còn nhiều hơn tổng số vụ giết người xảy ra vào ngày lễ Lao động năm ngoái.



Cảnh sát cho biết lý do các vụ giết người gia tăng có thể là do mọi người dễ dàng có được súng và có nhiều băng nhóm bạo lực. Sĩ quan cảnh sát Eddie Johnson đã từng cho biết rằng có nhiều vụ bạo lực do súng là do luật kiểm soát súng lỏng lẻo ở bang Illinois. Bang Illinois cho phép những người bị bắt về tội sử dụng súng được ra tù sớm hơn so với các bang khác.

"Tôi rất tuyệt vọng... dù trong những ngày lễ cuối tuần như thế này, chúng tôi vẫn phải chứng kiến nhiều tên tội phạm có tiền án được thả ra quá sớm" - ông Johnson trả lời phóng viên hôm 6-9.



Người phụ nữ đang gào khóc tại hiện trường vụ bắn súng hôm 5-9 ở khu Englewood, Chicago. Ảnh: SCMP

Ông Johnson còn cho biết trong tháng 8, TP Chicago có số vụ giết người nhiều hơn tổng số vụ xảy ra ở các thành phố lớn của New York và Los Angeles. Hai thành phố này đã trở nên an ninh hơn kể từ khi thắt chặt luật sử dụng súng. "Nếu chúng ta cũng thắt chặt luật sử dụng súng như hai thành phố này thì số lượng tội phạm bạo lực có thể giảm đi một nửa" - ông nói.

Ông Johnson cũng nhắc lại rằng hầu hết các vụ giết người xảy ra tập trung ở các khu phía Nam và phía tây TP Chicago. Những khu vực này có tỉ lệ thất nghiệp và nghèo đói cao, đồng thời cũng là nơi hoạt động của nhiều băng nhóm tội phạm.