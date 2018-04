Bác sĩ lưu ý tiêm chủng vaccine 5 trong 1 mới cho trẻ

Ba loại vaccine mới được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng Ngoài vaccine 5 trong 1 Combe Five thay thế vaccine Quinvaxem ngưng sản xuất, trong năm 2018 chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia cũng sẽ có 2 loại vaccine mới được đưa vào sử dụng đó là vaccine Sởi – Rubella do Việt Nam sản xuất và vaccine ngừa bại liệt IPV dạng tiêm do hãng Sanofi của Pháp sản xuất. Vaccine Sởi – Rubella do Việt Nam sản xuất đã được triển khai từ tháng 4-2018. Đến nay đã có 50.000 trẻ 18-24 tháng tuổi được tiêm, không ghi nhận bất kỳ trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng nào. Vaccine ngừa bại liệt IPV sẽ được tiêm cho trẻ từ tháng 8-2018 vào lúc 5 tháng tuổi bên cạnh 3 liều uống vaccine bại liệt bOPV lúc 2, 3, 4 tháng tuổi hằm duy trì kết quả thanh toán bại liệt. Bộ Y tế khuyến cáo các bậc cha mẹ tiếp tục đưa con đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, đề phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.