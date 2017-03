Mẹ và con sản phụ tử vong tại bệnh viện, người nhà bức xúc

Người nhà bệnh nhân Phượng tập trung tại Bệnh viện ĐKTW



Theo T. LŨY (TTO)



Theo tường trình của người nhà bệnh nhân - bà Nguyễn Thị Hai (mẹ chị Phương), cái chết của con gái và cháu ngoại bà là do ê kíp bác sĩ khoa sản bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ tắc trách, thiếu trách nhiệm.Theo đó, bệnh nhân nhập viện lúc 17g ngày 2-8, do đang mang thai khoảng 6 tuần và bị đau bụng ra huyết, sau khi nhập viện bệnh nhân chỉ được truyền nước biển rồi để đó, không ai thăm khám. Sáng hôm sau (ngày 3-8), chị Phượng được đưa đi siêu âm thì chẩn đoán bị “nhau tiền đạo”, sau đó điều dưỡng có chích thuốc và cho về nằm chờ ở phòng sanh, bệnh nhân vẫn ra huyết và đau bụng. Hôm sau tiếp tục đi siêu âm lần 2, lần này bác sĩ nói không phải “nhau tiền đạo” mà là thai đã quay đầu nhưng bị khô nước ối, có dấu hiệu thai chết lưu.Bác sĩ có tư vấn gia đình đồng ý bỏ thai để cứu mẹ không và gia đình đồng ý. Tuy nhiên sau khi được đặt thuốc gì đó thì chị Phượng đau bụng kéo dài đến 21 giờ (ngày 6-8) thì lên cơn đau bụng dữ dội và lên cơn sốt cao.Bà Hai bức xúc nói: Chạy đi kêu bác sĩ thì chỉ có cô y tá tới đo huyết áp xong rồi thôi. Người nhà yêu cầu mổ lấy thai ra vì để lâu sợ nguy hiểm, bác sĩ tiếp tục kêu “chờ sanh thường”.Gần sáng ngày 7-8, chị Phượng đã sinh ra một thai non tháng rất yếu và chết ngay sau đó.Sau khi sinh bệnh nhân vẫn trong tình trạng sốt cao, mệt dữ dội và bị băng huyết được đưa đi cấp cứu. Đến khoảng 4 giờ 45 phút ngày 7-8 bệnh nhân tử vong. Người nhà chị Phượng sau đó đã tập trung lại để phản đối và yêu cầu công an đến khám nghiệm làm rõ.Trả lời với báo chí, bác sĩ Nguyễn Minh Vũ - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, người phát ngôn của Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ cho biết bệnh viện đang yêu cầu ê kíp trực tối ngày 6-8 (ê kíp này gồm 3 bác sĩ và 4 điều dưỡng, do bác sĩ Đỗ Thị Minh Nguyệt phụ trách) làm tường trình vụ việc, sau khi có tường trình sẽ tổ chức kiểm thảo tử vong, rà soát quy trình từ lúc nhập viện của bệnh nhân đến lúc tử vong, có đối chiếu với tường trình của người nhà. Nếu có sai phạm hay tắc trách từ bộ phận nào sẽ xử lý cụ thể.Cũng theo bác sĩ Vũ, theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân Phượng nhập viện trong tình trạng thai 29 tuần, chẩn đoán nhau tiền đạo đang ra huyết, các dấu hiệu sinh tồn (mạch, huyết áp, nhiệt độ) bình thường. Theo hồ sơ thì bệnh nhân có được theo dõi bệnh bướu cổ cường giáp. Kết luận bước đầu bệnh nhân tử vong do cơn bão giáp trạng + rối loạn đông máu trên bệnh nhân băng huyết sau sinh.Theo ông Vũ, chi tiết diễn biến bệnh lý sẽ được làm rõ, ê kíp trực có tắc trách, lơ là hoặc chẩn đoán sai hay không hiện chưa kết luận được. "Tuy nhiên để một sản phụ nhập viện ban đầu với chỉ số sinh tồn bình thường, mà sau 5 ngày nằm viện tử vong mẹ và con, chúng tôi cũng thấy đau lòng sẽ làm rõ sự việc để gia đình yên tâm."- ông Vũ nói.