Hồi hộp cứu bé sơ sinh bụng căng như quả bóng sắp vỡ

Viêm phúc mạc bào thai là phản ứng viêm do tổn thương đường tiêu hóa (thủng ruột) trong thời kỳ bào thai. Tiên lượng thường rất nặng, do một đứa trẻ non nớt, chưa đủ sức chống chọi với những hiểm nguy do bệnh xảy ra bao gồm: nhiễm trùng, nhiễm độc, xuất huyết, sốc, toan hóa máu, suy hô hấp. Khi trẻ bị thủng ruột, dịch phân trong ruột trẻ tràn ra ổ bụng trẻ gây nhiễm trùng, nhiễm độc. Chất độc được hấp thu vào máu trẻ gây rối loạn đông máu, trẻ sẽ bị xuất huyết toàn thân nặng nề, có thể chết lưu khi chưa ra đời. Chất độc cũng được hấp thu vào máu mẹ, cũng có thể gây nguy hiểm cho mẹ.