Muốn bảo vệ sức khỏe gia đình đông thành viên một cách chu toàn - đâu là giải pháp tiết kiệm nhất?

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính, cứ mỗi 1 USD đầu tư vào tiêm chủng (khoảng 25 ngàn đồng) sẽ giúp tiết kiệm 16 USD (khoảng 400 ngàn đồng) cho chi phí điều trị, chăm sóc y tế nếu không may nhiễm bệnh*. Có thể nói, tiêm phòng không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe mà còn là hoạt động đầu tư tài chính khôn ngoan.

Trên thực tế, chi phí điều trị sốt xuất huyết nhẹ dao động từ 3 - 5 triệu đồng, trường hợp nặng có thể lên tới 10 - 20 triệu đồng. Nếu nhiều người trong gia đình, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi - đối tượng có nguy cơ cao cùng nhiễm bệnh, gánh nặng tài chính và tinh thần sẽ càng nhân lên, trở thành áp lực lớn cho cả gia đình.

Trong khi đó, vắc xin phòng sốt xuất huyết chỉ khoảng 1,5 triệu đồng/mũi nhưng mang lại hiệu quả bảo vệ lâu dài, giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế các khoản chi phí y tế tốn kém.

Tiêm phòng sớm chính là “sổ tiết kiệm sức khỏe” cho mỗi gia đình. Tuy nhiên, việc tiêm phòng cho cả gia đình, đặc biệt với những gia đình đông thành viên, không phải là bài toán đơn giản. Hiểu được điều này Long Châu ra mắt gói vắc xin “Gia đình là số 1”, mang đến giải pháp tối ưu để bảo vệ sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình.

Từ tháng 4-2025, lần đầu tiên tại Việt Nam, các gia đình có cơ hội tiếp cận một giải pháp bảo vệ sức khỏe toàn diện và tiết kiệm với gói vắc xin “Gia đình là số 1” do Long Châu triển khai. Đây là bước đi tiên phong trên thị trường, mang đến một lựa chọn tối ưu giúp mọi thành viên trong gia đình được tiêm chủng đầy đủ, giảm nhẹ chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ chất lượng.

Gói vắc xin “Gia đình là số 1” được thiết kế dành cho các nhóm tối thiểu 2 người và tối đa 6 người, phù hợp với nhiều mô hình gia đình khác nhau, từ cặp vợ chồng trẻ, gia đình có con nhỏ đến gia đình đa thế hệ. Khi tham gia gói tiêm phòng cho gia đình, các thành viên trong gia đình sẽ được hưởng hàng loạt ưu đãi như giảm giá lên đến 10%, nhận phiếu mua hàng và quà tặng giá trị. Ngoài ra, khách hàng còn được ưu tiên tiếp cận các loại vắc xin hiếm hoặc thế hệ mới - một lợi thế vượt trội chưa từng có trên thị trường.

Gói vắc xin “Gia đình là số 1” còn là giúp bảo vệ sức khỏe toàn diện cho cả nhà. Đối với những bệnh truyền nhiễm như cúm hay sốt xuất huyết, hiệu quả phòng bệnh tăng đáng kể khi nhiều thành viên trong gia đình cùng tiêm chủng, giúp hạn chế lây nhiễm chéo và giảm nguy cơ biến chứng nặng.

Hơn cả một giải pháp chăm sóc sức khỏe cho gia đình, gói dịch vụ vắc xin mới của Long Châu còn là một cách thể hiện sự quan tâm đối với gia đình, hiếu thảo đối với bố mẹ một cách thiết thực, ý nghĩa. Chăm sóc sức khỏe cho các thành viên trong gia đình không chỉ dừng lại ở việc phụng dưỡng mà còn là sự chủ động phòng bệnh để họ có một cuộc sống khỏe mạnh, an vui.

Gói vắc xin “Gia đình là số 1” là tâm huyết của Long Châu, được ấp ủ với mong muốn giúp mỗi gia đình dễ dàng tiếp cận dịch vụ tiêm chủng chất lượng với chi phí hợp lý, đều có trong tay một “sổ tiết kiệm sức khỏe”. Không chỉ bảo vệ sức khỏe từng thành viên, mà còn góp phần vun đắp một cộng đồng vững mạnh, nơi mọi người đều được chăm sóc và an tâm tận hưởng cuộc sống trọn vẹn.

Không chỉ dừng lại ở việc mang đến giải pháp tiêm chủng tiết kiệm, Long Châu còn nâng tầm trải nghiệm chăm sóc sức khỏe với Sổ Tiêm Chủng Điện Tử, giúp các gia đình quản lý “sổ tiết kiệm sức khỏe” một cách khoa học, trực quan và thuận tiện hơn.

Với công cụ này, “chủ hộ” có thể dễ dàng kiểm tra lịch sử tiêm phòng của từng thành viên, theo dõi các mũi vắc xin đã tiêm và những mũi cần bổ sung, đảm bảo không bỏ sót lịch trình quan trọng. Đặc biệt, Sổ Tiêm chủng điện tử còn giúp đặt lịch hẹn nhanh chóng, cho phép “chủ hộ” theo dõi và nhắc nhở lịch tiêm phòng cho cha mẹ, ông bà một cách dễ dàng, dù đang ở xa, mang lại sự an tâm tuyệt đối.

Đây không chỉ là một bước tiến trong việc số hóa y tế mà còn là cách để mỗi gia đình chủ động bảo vệ sức khỏe bền vững, giảm thiểu rủi ro bệnh tật và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.

*Nguồn: https://www.unicef.org/eca/health/immunization

Về Tiêm chủng Long Châu:

Tiêm chủng Long Châu tự hào là đơn vị tiêm chủng an toàn, hiện đại với đầy đủ các loại vắc xin thế hệ mới từ các Hãng dược phẩm hàng đầu. Tại Long Châu, 100% vắc xin được bảo quản và giám sát tại hệ thống kho lạnh đạt chuẩn GSP, đảm bảo mỗi liều vắc xin đến tay khách hàng đều an toàn tuyệt đối.

Với đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng giỏi chuyên môn, cùng sự cố vấn từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm thuộc Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Long Châu cam kết mang đến cho khách hàng trải nghiệm tiêm chủng nhẹ nhàng và an toàn. Đặc biệt, nhờ tiện ích tiên phong Sổ tiêm chủng điện tử, khách hàng có thể theo dõi lịch sử tiêm và chủ động đặt lịch hẹn cho bản thân và gia đình một cách dễ dàng.

Tìm hiểu thêm thông tin tại: https://tiemchunglongchau.com.vn