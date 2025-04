Quý I/2025, doanh thu FPT Retail tăng 29% lên 11.670 tỷ đồng 29/04/2025 13:02

Kết thúc quý đầu năm 2025, FPT Retail ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 11.670 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ, hoàn thành 24% kế hoạch. Trong đó, FPT Long Châu đóng góp 8.054 tỷ đồng, tăng trưởng 46% so với quý I/2024 và chiếm 69% tổng doanh thu toàn công ty. Với chuỗi FPT Shop, nhờ chiến lược tối ưu hoạt động vận hành và tái cơ cấu danh mục tập trung vào các sản phẩm có tiềm năng tăng trưởng, hệ thống duy trì kết quả kinh doanh khả quan trong quý đầu năm, đạt 3.682 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế của FRT trong quý I/2025 đạt 273 tỷ đồng, hoàn thành 30% kế hoạch năm 2025. Bên cạnh đó, doanh thu online của FRT tăng 38% so với cùng kỳ, đạt mức 2.146 tỷ đồng.

Về mạng lưới cửa hàng, kết thúc quý I/2024, FPT Retail sở hữu mạng lưới 2.794 cửa hàng trên cả nước. Trong đó, FPT Long Châu tiếp tục mở rộng lên 2.022 nhà thuốc, tiêm chủng Long Châu cũng mở rộng lên 144 trung tâm.

Một số điểm nhấn kinh doanh của FPT Retail trong quý I/2025

FPT Long Châu tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực bán lẻ dược phẩm và chăm sóc sức khỏe cộng đồng với kết quả kinh doanh duy trì đà tăng trưởng ổn định. Trong bối cảnh mạng lưới nhà thuốc Long Châu không ngừng mở rộng và đạt 2.022 nhà thuốc trong quý I năm 2025, doanh thu trung bình đạt mức 1,3 tỷ đồng/nhà thuốc/tháng, khẳng định niềm tin, sự gắn bó của khách hàng với FPT Long Châu ngày càng lớn nhờ chất lượng sản phẩm, dịch vụ vượt trội và minh bạch.

Trong quý I năm 2025, số lượt khách đến Trung tâm Tiêm chủng FPT Long Châu tăng mạnh, đặc biệt là nhu cầu tiêm vắc-xin cúm và phế cầu. Kết quả này cho thấy năng lực đáp ứng kịp thời khi nhu cầu tăng cao của FPT Long Châu, thể hiện sự tin tưởng ngày càng lớn của khách hàng; đồng thời, là tiền đề quan trọng để FPT Long Châu tiếp tục nâng cao tỷ lệ tiêm chủng, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng một cách bền vững.

Tiêm chủng Long Châu nỗ lực góp phần trong việc nâng cao tỷ lệ tiêm chủng, chung tay bảo vệ sức khoẻ cộng đồng một cách bền vững.

Nhờ chiến lược tối ưu hoạt động vận hành và tái cơ cấu danh mục tập trung vào các sản phẩm có tiềm năng tăng trưởng, FPT Shop duy trì kết quả kinh doanh khả quan trong quý I năm 2025. Các nhóm sản phẩm đồng hồ, thiết bị đeo thông minh, máy tính bảng và phụ kiện âm thanh tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực, cho thấy hiệu quả từ chiến lược đa dạng hóa danh mục sản phẩm, mở rộng giỏ hàng và thúc đẩy bán kèm sản phẩm giá trị gia tăng của FPT Shop; đồng thời, thể hiện sự chủ động trong việc điều chỉnh chiến lược nhằm ứng phó hiệu quả với các yếu tố vĩ mô không ngừng thay đổi. Dịch vụ là điểm sáng trong quý I năm 2025 với 2 trụ cột chính: dịch vụ viễn thông MVNO và dịch vụ bảo hành, đem lại dịch vụ đa dạng cho khách hàng và tạo sự khác biệt cho FPT Shop trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt.

Vào ngày 27-2, nhãn hàng dinh dưỡng Anlene thuộc tập đoàn Fonterra đã ký Biên bản ghi nhớ chiến lược với chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu tại sự kiện Thương mại và Doanh nghiệp New Zealand, được tổ chức cùng với chuyến thăm của ngài Christopher Luxon, Thủ tướng New Zealand. Qua đó, FPT Long Châu cam kết không chỉ mang đến những sản phẩm chất lượng quốc tế mà còn góp phần định hình tương lai của ngành chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng tại Việt Nam trong 5 năm tới..

Vào ngày 10-4, FPT Long Châu là đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh tại Healthcare Asia Pharma Awards 2025 với giải thưởng Digital Innovation of the Year, ghi nhận nỗ lực của FPT Long Châu trong việc ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Trước đó, FPT Long Châu đã hợp tác với Trung tâm RAR thuộc Bộ Công an để triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID, hỗ trợ người dân mua thuốc trực tuyến an toàn và thuận tiện hơn kể từ ngày 1-1-2025, góp phần nâng cao tính minh bạch và bảo mật trong giao dịch dược phẩm.

Vừa qua, mạng di động FPT, FPT Long Châu cùng nền tảng y tế TrueDoc đã phối hợp ra mắt gói cước y tế tích hợp, mở ra giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động, thuận tiện cho người dùng. Sản phẩm được thiết kế với nhiều mức cước linh hoạt, phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng. Đặc biệt, người dùng đăng ký sẽ được hưởng trọn vẹn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, nhanh chóng thông qua ứng dụng nhà thuốc Long Châu.

FPT Shop xác định chuyển đổi xanh là chiến lược phát triển dài hạn. Đến hết quý I/2025, hơn 20% cửa hàng đã thay thế hoàn toàn túi nilon bằng túi giấy, thể hiện cam kết xây dựng mô hình bán lẻ bền vững và nhận được sự ủng hộ tích cực từ khách hàng.