Phát hiện 2 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa chất cấm 29/04/2025 15:14

(PLO)- Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dáng xuân Phục linh Gold và Best Slim Collagen được xác định có chứa chất cấm Sibutramine.

Ngày 29-4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã nhận được báo cáo của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia về kết quả kiểm nghiệm mẫu giám sát, phát hiện sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dáng xuân Phục linh Gold và Best Slim Collagen có chứa chất cấm Sibutramine.

Cụ thể, đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dáng xuân Phục linh Gold (số lô 11 2023, ngày sản xuất 1-11-2023, hạn sử dụng 1-11-2026), thương nhân nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa là Công ty Cổ phần EU YB, địa chỉ tại phường Minh Tân, TP Yên Bái.

Trên bao bì sản phẩm, công dụng được nêu là giúp đốt cháy chất béo trong cơ thể, ngăn chặn quá trình hấp thụ chất béo, giảm cảm giác thèm ăn, giúp giảm cân an toàn.

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dáng xuân Phục linh Gold được lấy mẫu. Ảnh: VFA

Đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe Best Slim Collagen (số lô 29L367, hạn sử dụng 1-2027), thương nhân nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa là Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hoa Anh Đào, địa chỉ tại huyện Đông Anh, Hà Nội.

Trên bao bì sản phẩm, công dụng được nêu là hỗ trợ chuyển hoá chất béo, hỗ trợ giảm béo.

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Best Slim Collagen được lấy mẫu. Ảnh: VFA

Nơi lấy mẫu 2 sản phẩm trên là hộ kinh doanh Tuyết Anh, quầy 336 Tầng 3, Trung tâm phân phối Dược và Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Hapu, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Cả 2 sản phẩm đều được xác định là dương tính với chất cấm Sibutramine.