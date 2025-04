Bộ Y tế đề nghị thu hồi mì chính giả của 1 công ty ở Phú Thọ 27/04/2025 20:59

Ngày 27-4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản gửi Sở Y tế và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Thọ về việc rà soát, thu hồi sản phẩm mì chính giả của Công ty TNHH Famimoto Việt Nam.

Cụ thể, Cục An toàn thực phẩm cho biết đã nhận được thông tin trên một số báo điện tử về việc Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện sản phẩm mì chính giả của Công ty TNHH Famimoto Việt Nam (địa chỉ tại TP Việt Trì, Phú Thọ).

Hàng trăm tấn bột canh, hạt nêm, dầu ăn, mì chính giả đã bị cơ quan công an tạm giữ.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Thọ rà soát hồ sơ tự công bố sản phẩm mì chính của Công ty TNHH Famimoto Việt Nam; phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm mì chính giả của Công ty TNHH Famimoto Việt Nam hiện đang còn trên thị trường, đồng thời phối hợp với cơ quan công an xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân, đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể không sử dụng sản phẩm mì chính giả của của Công ty TNHH Famimoto Việt Nam trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.