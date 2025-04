Thêm thông tin vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì 03/04/2025 17:25

Chiều 3-4, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, bà Nguyễn Thị Lam Phương, Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và thông tin truyền thông (Sở An toàn thực phẩm TP.HCM), đã chia sẻ vấn đề liên quan các vụ nghi ngộ độc thực phẩm trên địa bàn TP gần đây và công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Theo bà Phương, vừa qua Sở An toàn thực phẩm TP.HCM có nhận được thông tin về một số học sinh Trường TH-THCS Tuệ Đức có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn tại trường.

Các bữa ăn do một đơn vị cung cấp suất ăn sẵn mà trường đã ký hợp đồng. Đến nay, các học sinh đã trở lại học tập bình thường.

Ngoài ra, vào ngày 31-3, Sở An toàn thực phẩm cũng nhận được báo cáo từ Trường THCS Tân Túc, huyện Bình Chánh (TP.HCM) về việc một số học sinh, giáo viên của trường có dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua ven đường, đã phải nhập viện tại Bệnh viện Quận 11.

Hiện đa số trường hợp đã ổn định sức khỏe và xuất viện.

Bà Phương cho biết Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đang tiến hành điều tra và xử lý vụ việc theo đúng quy trình, quy định tại quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm.

“Đến nay, kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm vẫn chưa có, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, xử lý. Sau khi có kết luận chính thức, Sở An toàn thực phẩm sẽ báo cáo các cơ quan có thẩm quyền và công bố thông tin đến báo chí” - bà Phương nói.

Bà Phương cho biết thêm, Sở đang điều tra nguyên nhân, lấy mẫu kiểm nghiệm theo quy trình, thông thường sẽ trả kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm sau 7 ngày kiểm nghiệm. Tuy nhiên việc này do đơn vị kiểm nghiệm thực hiện nên Sở không chủ động được thời gian có kết quả.

“Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm được thực hiện trong phạm vi quản lý nhà nước, còn lại nhờ vào ý thức của cộng đồng trong nâng cao kiến thức bảo vệ sức khỏe bản thân” - bà Phương nói.

Bà Nguyễn Thị Lam Phương, Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và thông tin truyền thông (Sở An toàn thực phẩm TP.HCM), chia sẻ tại họp báo. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân TP, bà Phương chia sẻ Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã tham mưu Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm TP.HCM ban hành kế hoạch về đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2025.

Kế hoạch tập trung triển khai các nhiệm vụ như tuyên truyền, giáo dục về an toàn thực phẩm; nâng cao năng lực giám sát nguy cơ và phòng chống ngộ độc thực phẩm; triển khai các chương trình dự án đảm bảo an toàn thực phẩm; thực hiện thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu giám sát chất lượng thực phẩm.

Đặc biệt, trong thời tiết nóng bức như hiện nay, Sở An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân tuân thủ một số nguyên tắc an toàn thực phẩm theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Cụ thể, giữ vệ sinh sạch sẽ, rửa tay trước khi chế biến và ăn thức ăn; giữ sạch các bề mặt và dụng cụ chế biến thực phẩm; bảo quản riêng biệt thức ăn sống và thức ăn chín để tránh nhiễm khuẩn chéo; nấu kỹ thức ăn, đảm bảo nhiệt độ nấu chín thức ăn đạt trên 70 độ C.

Cạnh đó, bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ an toàn: thực phẩm nóng giữ nóng, thực phẩm lạnh giữ lạnh; rau quả luôn được bảo quản lạnh; sử dụng nước sạch và thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, có nhãn mác và hướng dẫn bảo quản.