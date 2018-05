Phát hiện cơ sở nấu mỡ động vật bẩn, bốc mùi hôi thối

Sáng 3-5, Đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã phối hợp với Công an xã Phước Tân kiểm tra cơ sở nấu mỡ động vật đóng tại tổ 22 (ấp Hương Phước, xã Phước Tân) do ông Lê Văn Tình (42 tuổi) làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhân viên nấu mỡ và nội tạng động vật (chủ yếu là heo) thành mỡ nước để đưa đi tiêu thụ.



Mỡ và nội tạng động vật được đổ ngay nền đất.

Qua kiểm tra, công an xác định có khoảng 200 kg mỡ động vật đã bốc mùi hôi thối được đổ vương vãi trên nền nhà chuẩn bị nấu. Bên cạnh đó là năm chảo đang nấu mỡ. Ngoài ra, tại một kho của cơ sở còn có 71 can nhựa (loại 30 lít) đựng đầy mỡ đã nấu thành nước.



Làm việc với cơ quan công an, ông Tình cho biết cơ sở của ông đã hoạt động được khoảng hai năm nay. Mỗi ngày ông nhập khoảng 500 kg mỡ và nội tạng động vật từ một số lò mổ đưa về để nấu thành mỡ nước rồi mang đi tiêu thụ.