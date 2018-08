Vietcombank đồng hành phát triển kinh tế-xã hội Tiền Giang

Chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng hơn 600 đại biểu là đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương khu vực ĐBSCL; các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam cùng đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước...



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và tỉnh Tiền Giang tặng hoa cảm ơn DN đã đồng hành và đóng góp cho công tác an sinh xã hội tỉnh. (Trong ảnh: Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiên Xuân Thành đứng hàng 2, thứ 6 từ trái sang)



Về phía NHNN có ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN cùng đại diện các Vụ, Cục. Đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có ông Nghiêm Xuân Thành – Ủy viên BCH Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Đào Hảo, Phó TGĐ và bà Trần Thị Tuyết, Giám đốc Vietcombank Tiền Giang cùng đại diện lãnh đạo một số phòng/ban và khu vực phía Nam.



Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu với chuyên đề “Một Tiền Giang mới đang sẵn sàng bứt phá vươn lên”. Thủ tướng đánh giá cao hiệu quả của Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Tiền Giang năm 2018 khi mời gọi đầu tư với số tới 16.000 tỉ cho các dự án cùng 50 tỉ đồng đầu tư cho các chương trình an sinh xã hội. Là địa phương có địa thế chiến lược, thuận lợi, được thiên nhiên ưu đãi, có hệ sinh thái phong phú, Thủ tướng đánh giá cao sự đoàn kết thống nhất, sự phát triển khá toàn diện, đặc biệt là cải thiện môi trường kinh doanh mà tỉnh Tiền Giang đã nỗ lực thực hiện trong thời gian qua. Thủ tướng mong các doanh nghiệp vì sự phát triển của mình và Tiền Giang, nắm bắt thời cơ để phát triển mạnh mẽ và cùng xây dựng một Tiền Giang sẵn sàng đổi mới. Chính phủ cam kết luôn tạo mọi điều kiện và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mọi thành phần kinh tế và đời sống an sinh xã hội của người dân tại địa phương.

Ông Đào Hảo, Phó TGĐ Vietcombank (bên phải) trao hợp đồng nguyên tắc cấp tín dụng cho doanh nghiệp.



Khẳng định sự quan tâm và sẵn sàng đồng hành để phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Tiền Giang, Vietcombank đã trao Hợp đồng nguyên tắc cấp tín dụng cho một số doanh nghiệp, như: Công ty TNHH The Reserve Me kong; Công ty CP Cảng Mỹ Tho với tổng giá trị đầu tư 610 tỉ đồng. Thay mặt ban lãnh đạo Vietcombank, ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT đã trao số tiền 3,75 tỉ đồng của Vietcombank để ủng hộ cho công tác an sinh xã hội Tiền Giang và 1 tỉ đồng tài trợ cho Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Tiền Giang 2018.



Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Tiền Giang 2018 nhằm giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư và các chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh, tạo điều kiện để các nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với chính quyền địa phương. Lãnh đạo địa phương đã đưa ra cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư. Hội nghị đã lựa chọn mời gọi đầu tư trên 30 dự án với số vốn lên tới trên 16.000 tỉ đồng, thực hiện ngay trong năm 2018 và 2019.

Đây cũng là dịp để tỉnh Tiền Giang giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh, định hướng phát triển; các cơ hội đầu tư, các dự án trọng điểm; các cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư của mình đến các tổ chức, nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư trong và ngoài nước tìm hiểu, tiếp cận, xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà.

Là tỉnh thuộc khu vực ĐBSCL, nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tiền Giang cách TP.HCM 70 km... Tại hội nghị, Tiền Giang mời gọi đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp bảo quản, phân phối, chế biến nông sản, đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp, nhà ở công nhân; văn hóa-du lịch, hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch nghỉ dưỡng và hạ tầng đô thị, nhà ở, trung tâm thương mại...