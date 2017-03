Giới chức Mỹ cảnh báo về mối đe dọa an ninh mạng

Bộ trưởng An ninh Nội địa sắp mãn nhiệm của Mỹ Janet Napolitano. (Nguồn: abcnews.go.com)

Trong một thông điệp được miêu tả như “một dạng thư mở cho người kế nhiệm,” vị bộ trưởng này cho rằng Mỹ, ở một thời điểm nào đó, sẽ đối mặt với một vấn đề lớn liên quan đến an ninh mạng có ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống, nền kinh tế và sự vận hành hàng ngày trong xã hội.



Bà Napolitano cảnh báo về khả năng gia tăng các sự kiện liên quan tới thời tiết do thiên nhiên khắc nghiệt hơn do tình trạng biến đổi khí hậu, về các mối đe dọa khủng bố, những vấn đề thời tiết lớn và sự cần thiết phải nâng cao an ninh biên giới.



Chính quyền Washington hiện vẫn đang cân nhắc người sẽ kế nhiệm bà Napolitano tại Bộ An ninh nội địa. Nữ bộ trưởng này đã từ nhiệm hồi tháng trước và dự kiến sẽ rời nhiệm sở vào tháng Chín sau hơn bốn năm lãnh đạo Bộ An ninh nội địa.



Được thành lập sau các vụ tấn công khủng bố nhằm vào nước Mỹ ngày 11/9/2001, Bộ An ninh nội địa có vai trò cốt lõi không chỉ trong công tác bảo vệ biên giới mà còn nhằm phòng ngừa các âm mưu khủng bố và đối phó với thiên tai.



Đảm bảo an ninh mạng luôn là một trong những vấn đề được chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama ưu tiên hàng đầu. Hồi đầu năm nay, Bộ Quốc phòng nước này đã thông qua quyết định tăng cường lực lượng an ninh mạng lên gấp năm lần nhằm chống lại các âm mưu tấn công vào hệ thống mạng trong nước, đồng thời tiến hành các chiến dịch tấn công kẻ thù bên ngoài, trong bối cảnh ngày càng có nhiều các vụ tấn công mạng, trong đó có một vụ làm tê liệt hơn 30.000 máy tính của một công ty dầu mỏ quốc doanh Arập Xêút.



Lầu Năm Góc sẽ bổ sung từ 900 nhân viên lên 4.900 nhân viên cả quân sự và dân sự cho Bộ Chỉ huy Mạng.



Theo kế hoạch, sẽ có ba nhóm an ninh được thành lập dưới sự kiểm soát của Bộ Chỉ huy Mạng, bao gồm ba nhóm. Nhóm thứ nhất là lực lượng phụ trách nhiệm vụ quốc gia với công tác bảo vệ các hệ thống máy tính có kết nối với mạng lưới điện, các máy phát điện và một số cơ sở hạ tầng quan trọng khác. Nhóm thứ hai là lực lượng nhiệm vụ chiến đấu với chức năng hỗ trợ các kế hoạch tư lệnh ở nước ngoài và thực hiện các vụ tấn công hay các chiến dịch phòng thủ mạng khác. Nhóm cuối cùng bao gồm các nhân viên có nhiệm vụ bảo vệ mạng sẽ nhằm bảo vệ hệ thống mạng của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ./.

