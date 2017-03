Mexico hứng chịu giá rét kỷ lục

Trong những ngày qua, các bang miền Bắc Mexico (giáp với Mỹ), đang phải hứng chịu đợt giá rét chưa từng có trong vòng 50 năm qua, với nền nhiệt độ giảm xuống còn âm 15 độ C, làm 5 người thiệt mạng, nhiều thành phố rơi vào cảnh mất điện và mất nước, trong khi hàng trăm chuyến bay nội địa và quốc tế bị trì hoãn.

Bang miền Bắc Chihuahua là địa phương chịu nhiều thiệt hại nhất với 3 người thiệt mạng, nâng tổng số ca tử vong do giá rét từ đầu mùa Đông đến nay lên tới 19 người, trong khi hầu hết các thành phố chính tại bang này đều bị mất điện, mất nước, và giao thông tê liệt.

Đợt rét lạnh kỷ lục đang diễn ra tại miền Bắc Mexico

Nhiệt độ đo được vào sáng 4//2011 tại thành phố Chihuahua là âm 17 độ C, tại huyện Villa Ahumada là âm 20 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ tại thành phố Juarez giảm xuống dưới âm 35 độ C, mức thấp kỷ lục kể từ năm 1957.

Cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia Mexico dự báo, tình hình rét hại sẽ còn tiếp tục diễn ra trong vài ngày tới tại các bang Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo Leon và Tamaulipas, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tràn từ phía Bắc xuống.

Bộ Nội vụ Mexico chỉ đạo chính quyền các bang nói trên cần nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và kinh tế.

Theo TTXVN