Một trẻ sơ sinh được cứu sau hai giờ bị chôn sống

Lu Xiaoyun và chồng cô, ông He Yong, sống cùng đứa con gái 7 tuổi và bà mẹ chồng ở Dong Dong, phía bắc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Sự việc hi hữu xảy ra khi Lu đang làm việc đồng áng. Khi đó, Lu vẫn đinh ninh rằng mình mang thai được 4 tháng. Bất ngờ, cô cảm thấy đau dữ dội ở vùng bụng.

Lu lập tức gọi chồng mình. He Yong hối hả chạy về và phát hiện cô đang nằm trên một vũng máu cùng một đứa bé dường như đã chết. Người chồng lập tức gọi xe cấp cứu để đưa vợ vào bệnh viện.

Cả gia đình đều cho là đứa bé là thai nhi chết non do mẹ bị sẩy thai. Bà ngoại bé đã quyết định chôn cháu dưới một gốc cây trong vườn nhà ngay sau khi cháu bé vừa được hạ sinh.

May mắn thay, bác sĩ sản khoa đã kịp thời thông báo cho gia đình rằng đứa bé vẫn còn khả năng sống trong trường hợp sẩy thai và yêu cầu kiểm tra các dấu hiệu sống của đứa bé, He Yong mới chạy ngay về nhà. Biết rằng con mình bị đã bị mẹ vợ chôn, He Yong điên cuồng đào bới để tìm con. Đứa bé được tìm thấy vẫn còn hơi thở và được đưa ngay vào bệnh viện. Bác sĩ cho biết thực ra thai nhi đã được 6 tháng tuổi chứ không phải 4 như lời của người mẹ.

Sau ba ngày điều trị tại bệnh viện, gia đình buộc phải đưa em về nhà vì quá nghèo, không kham nổi chi phí. He Yong cho biết anh là lao động gần như duy nhất trong nhà, mẹ vợ anh bị bệnh mãn tính trong khi người vợ lại không có việc làm.

Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, gia đình bé đã mang em trở lại bệnh viện để được chăm sóc đặc biệt trong lồng kính.