Tờ The New Paperđăng tải video quay cảnh một nữ nhân viên soi chiếu an ninh nuốt tiền, sau khi có hành khách thông báo mất 300 USD khi đi qua cổng kiểm tra. Vụ việc xảy ra vào ngày 8-9, tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino, Manila (Philippines).

Hôm 22-9, ông Ma. O Aplasca - đại diện Văn phòng An ninh Vận tải Philippines - cho biết cơ quan này đang điều tra nữ nhân viên trên và 3 người khác, vì nghi ngờ những người này trộm tiền của khách. Theo ông Aplasca, sau khi nghe hành khách thông báo mất tiền, nữ nhân viên trên có thể đã nuốt số tiền vừa trộm được để phi tang chứng cứ.

Nữ nhân viên soi chiếu trên phủ nhận cáo buộc trộm và nuốt tiền của khách.

Ông Aplasca cho biết để phòng ngừa trường hợp nhân viên soi chiếu an ninh trộm tiền của khách, Văn phòng An ninh Vận tải Philippines đã đề nghị không may túi trên cho đồng phục của họ, cấm họ mặc áo khoác, đặt thêm camera gần các cổng kiểm tra an ninh.

Nhân viên an ninh soi chiếu ở sân bay quốc tế Ninoy Aquino, Manila (Philippines) bị nghi trộm rồi nuốt tiền của khách. Nguồn: THE NEW PAPER/BING JABADAN

KHOA ĐIỀM