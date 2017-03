Alfred Riedl về Việt Nam

Ngày 5-9, HLV trưởng đội tuyển Indonesia - Alfred Riedl sẽ sang Việt Nam xem chân cẳng đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu gặp Hong Kong ngày 6-9. Vị HLV người Áo từng có nhiều thời gian gắn bó với bóng đá Việt Nam và nổi tiếng là ông vua về nhì của khu vực nhận nhiệm vụ đưa Indonesia vô địch AFF Cup 2014.

Trước khi đến Việt Nam, ông Riedl sang Manila để tìm hiểu về đội tuyển Philippines tại giải tứ hùng - Peace Cup. Đấy là giải tập huấn của đội tuyển Philippines nhằm chuẩn bị cho AFF 2014 mà đội này cùng bảng với Việt Nam và Indonesia. Cũng tại đây, ông Riedl còn xem chân cẳng đội Myanmar.

Ông Riedl đã có 12 năm dầm dề với bóng đá Việt Nam và cũng từng làm HLV CLB Hải Phòng năm 2010 nên sân Lạch Tray với ông thật thân thiết. Năm 2008, khi tuyển Việt Nam cùng HLV Calisto đoạt ngôi vô địch AFF Cup 2008 thì tờ Thai Fussbal của Thái Lan có phỏng vấn độc quyền HLV Riedl và ông đã trả lời rằng: “Trong chức vô địch Đông Nam Á ấy của đội tuyển Việt Nam có công rất lớn của những vị HLV tiền nhiệm!”. Hẳn là ông muốn nhắc đến công trạng của ông gắn với bóng đá Việt Nam từ năm 1998 kéo dài đến tận 2007 qua ba lần ký hợp đồng ở ba giai đoạn.

HLV Riedl biết bóng đá Đông Nam Á đã 16 năm nhưng chưa bao giờ chạm tay vào cúp vàng. Ảnh: XUÂN HUY

Hồi còn dẫn dắt đội tuyển và cả đội U-13 Việt Nam, ông Riedl và các học trò của mình nhiều lần ngấp nghé ngôi vô địch nhưng chưa bao giờ thành công. Đau nhất là Tiger Cup 1998 và SEA Games 2003 tưởng đã chạm tay vào cúp và HCV vàng thì vuột mất ở phút chót.

Ông than thở do số ông thiếu may mắn và sau này khi trả lời về bất cứ danh hiệu nào ông luôn xác định phải có sự may mắn đi cùng.

Lần này trở lại Việt Nam để chuẩn bị cho mục tiêu vô địch, ông rất cẩn thận đội bóng nơi mà bây giờ các học trò cũ của ông vẫn hiện diện trong vai trò trụ cột như Công Vinh, Tấn Tài, Thành Lương…

Khác với thời ông Riedl, đội tuyển Việt Nam bây giờ dưới thời HLV người Nhật - Miura đang có nhiều đổi mới mà được những nhà lãnh đạo liên đoàn kỳ vọng là Nhật hóa bóng đá Việt trước mắt là yếu tố kỷ luật và nghiêm túc trong những bài tích lũy nền tảng thể lực, sức bền.

Dù đang mang trong mình quả thận của một người hâm mộ Việt Nam, đồng thời xem Việt Nam là quê hương thứ hai của mình, thế nhưng với vai trò HLV Indonesia, ông Riedl vẫn tìm cách để chống lại những cầu thủ Việt Nam trong dẫn cầu thủ Indonesia đến Hà Nội vào một ngày không xa.

