An Giang đăng quang, VUS nhận sự nể phục từ các đối thủ

Giữ vững ngôi đầu đồng đội trong cuộc chiến bốn chống sáu, các tay đua VUS nhận được sự nể phục từ các đối thủ.

Chặng 17 xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á dài 48 km (ba vòng) quanh TP biển Nha Trang với hai cuộc chiến đáng chú ý trên bảng tổng sắp cá nhân lẫn đồng đội.

Nếu Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM chỉ với bốn chiến binh, gồng mình chống trả sáu tay đua An Giang giữ vững ngôi đầu đồng đội thì Quân khu 7 với mục tiêu đưa Huỳnh Thanh Tùng và Trần Lê Minh Tuấn áp sát vị trí áo vàng Nguyễn Thành Tâm coi như bất thành.



Sự nỗ lực khiến Nguyễn Trường Tài vội vã chườm lạnh do chấn thương khuỷu tay của anh chưa lành.

Ở cuộc chiến "bốn chọi sáu", các tay đua TP.HCM tuy đội hình sứt mẻ nhưng đã kiên cường hạn chế được thời gian thua các đối thủ thấp nhất. Trước cuộc đối đầu này, Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM xếp trên Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang 1 phút 08 giây. Kết quả 46 giây giúp thầy trò Đỗ Thành Đạt bảo toàn ngôi nhất, tạo khoảng cách 22 giây thưởng so với An Giang ở nội dung đồng đội.



Các tay đua Bikelife Đồng Nai trước giờ xuất phát.



Ngọn cờ đầu Loic Desriac luôn là đầu kéo đưa Bikelife Đồng Nai xuất sắc đoạt ngôi vị á quân chặng 17.

Trong một ngày thi đấu rất thăng hoa, tân binh Bikelife Đồng Nai cũng trình làng một thế lực đáng gờm nội dung đồng đội tính giờ bằng ngôi vị á quân chặng 17.

Suốt 45 km lộ trình, đoàn quân miền Đông vượt lên dẫn Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang nhưng sự kém may phút cuối (Quách Tịnh Toàn gặp sự cố về xe), buộc Bikelife Đồng Nai ngậm ngùi nhìn Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang cán mức đến trước 3 giây đoạt mất chiến thắng rất đáng tiếc.

Kết thúc chặng đua thứ 17, tay đua Nguyễn Thành Tâm củng cố ngôi vị dẫn đầu giải áo vàng trong khi giải thưởng áo trắng có cuộc đổi ngôi từ Trần Đức Tiến (Quân khu 7) về tay Ngô Văn Phương (BVTV An Giang).



Êkíp Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang lần đầu thắng chặng đồng đội tính giờ, gánh trên vai trọng trách bảo vệ áo vàng cho Nguyễn Thành Tâm.



Đại sứ Cúp Truyền hình TP.HCM - hoa hậu H'Hen Niê đồng cảm trước sức cống hiến của các tay đua...



...tiếp nước rất nhiệt tình cho họ sau vạch mức đến.

Ngày 16-4, sau một ngày tạm nghỉ thư giãn tại TP biển Nha Trang, các tay đua sẽ thi đấu chặng 18 Nha Trang-Phan Rang (Ninh Thuận). Lộ trình dài dự kiến 129 km, vượt đèo Vĩnh Hy tranh điểm áo chấm đỏ.