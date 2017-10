Tài Lộc mang 'lộc tài' về cho Long An

Đây là trận hòa thứ hai của Long An kể từ khi HLV Nguyễn Minh Phương tiếp quản đội từ vòng đấu thứ 6. Một trận đấu hay đầy chất cống hiến của hai đội, đáng khen tinh thần của cầu thủ Long An.



Một trận đấu hay và kịch tính

Nếu nhưng mùa này Long An là đội “chúa thua bàn” ở cuối hiệp thì hôm nay Long An đã có điểm nhờ những phút cuối trận.



Tưởng chừng Long An lại tiếp tục “sụp” khi ngay trên sân nhà đội đã bị đội khách Sài Gòn dẫn hai bàn chỉ trong nửa hiệp 1 do cú đúp Lê Hoàng Thiên ở phút thứ 5 và 26. Tuy nhiên phút 30 thì Eydison có bàn rút ngắn cho chủ nhà Long An.



Long An "chiến đấu" đến hơi thở cuối cùng

Bàn rút ngắn của ngoại binh Long An chính là bước ngoặt để Long An nhen nhuốn lại ngọn lửa niềm tim để vào hiệp dồn sức chiến đấu tiếp. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số này.



Đúng vậy sang hiệp 2, Long An tự tin vì chỉ cần một bàn thắng nữa là có thể có điểm. Thật vậy, trời không phụ công nõ lực của thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương, đến phút 77 thì cầu thủ mượn từ HA Gia Lai Thành Long có bàn san bằng.



Đội trưởng Phan Tấn Tài chơi như...cảm tử quân

Cầu thủ chủ nhà Long An như được “tiêm chất doping” tinh thần hưng phấn dữ dội. Tuy nhiên Sài Gòn cảm thấy…như bị xúc phạm vì dẫu sao họ cũng đội mạnh, trong khi Long An đang đội sổ. Sài Gòn FC vùng lên và “siết lại” lối chơi sau hai bàn thắng khiến họ chùng xuống. Thật vậy đến phút 82 thì trong một pha gây áp lực dữ dội, Ngân Văn Đại đã có bàn nâng tỉ số lên 3-2 cho Sài Gòn FC.



Có hai bàn thắng dễ, Sài Gòn FC có phần...chùng xuống

Như cách truyền đạt của HLV Minh Phương, tua cũng phải chiến hết mình các cầu thủ không nản…và chiến đấu đến cùng. 90 phút thi đấu chính thức trôi qua, trận đấu được bù giờ đến 6 phút do hiệp hai nhiều “cái đầu nóng” của hai đội cãi vã nhau khiến nhiều thời điểm bị dừng.



Tài Lộc (ôm bóng) còn muốn ghi thêm bàn nữa ở phút 90+6

May mắn cũng đến khi phút bù giờ cuối cùng 90+6 thì chính Nguyễn Tài Lộc đã mang…tài lộc về cho đội bằng bàn thắng san bằng 3-3 mang về một điểm quý hơn vàng. Và Long An vẫn giữ niềm tin chiến đấu đến cùng biết đâu vận may biết đâu sẽ mỉm cười.