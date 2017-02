CLB Long An có quyền chủ tịch mới, mời Calisto trở lại

Cuộc họp của toàn đội Long An sáng nay diễn ra tại bản doanh của đội ở Bến Lức, Long An. Theo đó có hàng loạt vụ “trảm” đã diễn ra. Nhiều khả năng CLB cân nhắc mời HLV Calisto trở lại dẫn dắt CLB Long An sau sáu vòng đấu V-League đội đang chót bảng.



HLV Calisto trong trận trở lại gần đây cùng học trò cũ Việt Thắng tham gia bình luận bóng đá

Theo đó lãnh đạo, Hội đồng quản trị của CLB chấp nhận đơn từ chức chủ tịch CLB của ông Võ Thành Nhiệm. Ông Nguyễn Môn được cử làm quyền chủ tịch CLB thay ông Võ Thành Niệm.

Cùng với đó HLV Ngô Quang Sang và đội trưởng Huỳnh Quang Thanh cũng bị cách chức. Riêng giám đốc điều hành Huỳnh Ngọc San có đề đạt nguyện vọng xin thôi việc. Thực chất trong những mùa qua, và cả hiện nay hai HLV Ngô Quang Sang và Huỳnh Ngọc San đều thay phiên nhau chỉ đạo đội bóng như là một HLV trưởng.

Tin từ CLB Long An cho biết đội liên lạc với HLV Calisto để ông có thể dàn xếp trở lại dẫn dắt đội bóng cũ. HLV Calisto từng đưa Long An vô địch V-League hai mùa 2005, 2006, các ngôi á quân, cúp Quốc gia và Siêu Cúp. Thành tích chói ngời nhất của vị HLV Bồ Đào Nha này là đưa tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008.

Cuối mùa bóng năm ngoái, HLV Calisto đã trở lại Việt Nam theo lời mời của ông Võ Quốc Thắng. Calisto sang Việt Nam lần ấy làm “show” quảng cáo cho thẻ tín dụng Kienlong Bank. Cùng với đó ông được mời tham dự Gala bóng đá Việt Nam cuối mùa. Bầu Thắng cũng có tổ chức buổi tiệc gặp gỡ cho HLV Caliso và những người bạn cũ của ông tại Hà Nội.