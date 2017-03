Cuộc họp an ninh đặc biệt trước trận El Clasico

Trước tình hình như vậy, các bên liên quan đang bàn biện pháp an ninh cẩn mật cho trận đấu lớn nhất mùa giải diễn ra vào thứ Bảy (21-11).



Trận El Clasico có thể là mục tiêu của khủng bố

Hôm nay (18-11), các quan chức an ninh hàng đầu của Tây Ban Nha đã họp để đánh giá sát thực về thủ đô Madrid cũng đang trong tình trạng khủng hoảng cao trước nạn đe dọa của chủ nghĩa khủng bố. Vụ khủng bố ở Paris làm 129 người chết khiến trận El Clasico cuối tuần này cũng lâm vào tình trạng báo động cao.

Ông Migual Cardinal, một quan chức bóng đá hàng đầu của Tây Ban Nha, nói không có lý do gì hoãn trận nhưng tất nhiên an ninh phải được tăng cường. Ông Migula nói: “Chúng ta phải đá trận bóng này vì chúng ta không để cho bọn khủng bố có thể làm trì hoãn những gì của chúng ta và chẳng một ai có thể can thiệp vào những gì đã chọn. Bọn chúng sẽ không đạt được điều chúng mong muốn”.

Ông Migual là quan chức cao cấp của thể thao Tây Ban Nha quản lý về cấp nhà nước, ông cũng có mặt trong buổi họp đặc biệt nêu ra vấn đề an ninh cho trận El Clasico cùng với Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, các đơn vị chống bạo động và chống khủng bố Tây Ban Nha. Không chỉ toàn bộ tập trung cho trận Real tiếp Barcelona, tình hình cảnh giác cao độ cũng đã được ban bố khắp Tây Ban Nha sau những gì thủ đô Paris gánh chịu hồi tuần trước.

Trong cuộc họp đặc biệt về an ninh trước trận El Clasico, các chuyên gia thống nhất với nhau rằng vấn đề an ninh chống khủng bố được quan tâm hàng đầu, bên cạnh đó nạn hooligan của cổ động viên hai đội cũng được quan tâm đặc biệt.

Ông Migual cho rằng tình hình an ninh hiện nay của Tây Ban Nha khác với Pháp và Bỉ. Tuy nhiên, Tây Ban Nha cũng đã chuẩn bị chu đáo tất cả để trận đấu lớn này diễn ra vào cuối tuần được bảo đảm an toàn. Bên cạnh đó toàn nước Tây Ban Nha cũng cảnh giác cao độ trong thời gian diễn ra trận Real - Barcelona.

Ông Migual khuyên mọi người hãy bình tĩnh và nghe theo những chỉ dẫn của người thực hiện nhiệm vụ vì một đất nước bình an và những trận đấu bình an.