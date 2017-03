Đấu sớm vòng 19 Toyota V-League: Níu áo nhau!

Đội khách sau trận thắng nhọc đối thủ cạnh tranh trực tiếp HA Gia Lai 1-0 vẫn chưa thể đào thoát khỏi vùng nguy hiểm. Họ chỉ xếp trên hai đội áp chót - vị trí của suất play off cuối mùa, bằng khoảng cách của hai trận thắng . Vấn đề của đội bóng xứ Nghệ không chỉ là điểm số mà bởi cách chơi phập phù.

Chủ sân Long An thì đang phải mang một cái vỏ ốc nặng nề khi mới có 15 điểm, đứng thứ 12, chỉ hơn HA Gia Lai nhờ chỉ số phụ. Long An đã quen với việc có gì chơi nấy và quá quen với cách thoát hiểm vào thời điểm cuối mùa. Chính vì thế, việc chủ nhà níu áo khách SL Nghệ An để rộng đường toan tính hơn không phải là bất khả thi.