HA Gia Lai - SL Nghệ An: Ngựa về ngược

HA Gia Lai từng học cách SL Nghệ An làm bóng đá Năm 2001, khi nhận chuyển giao đội bóng từ Sở TDTT Gia Lai, bầu Đức đã mời Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Thanh và đội SL Nghệ An lên phố núi đá giao hữu, đồng thời ngỏ ý muốn học hỏi cách làm bóng đá. Họ thân thiết với nhau từ đấy và chỉ một năm sau, nhiều công thần của SL Nghệ An như Sỹ Hùng, Văn Hạnh, Văn Lưu, Quốc Vượng,… lên phố núi lập nghiệp đều không phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền. Cho đến bây giờ, bầu Đức còn có thêm bài học về cách dùng người trẻ như SL Nghệ An đã và đang làm. Duy nhất có đội bóng này sở hữu “cây nhà lá vườn” với rất nhiều cầu thủ trẻ dưới 23 tuổi như Phi Sơn, Ngọc Hải, Hoàng Thịnh, Phúc Tịnh, Tuấn Tài, Mạnh Hùng,… đá chính bên cạnh các đàn anh giàu kinh nghiệm. Điều này giúp SL Nghệ An trụ vững ở V-League khắc nghiệt và mùa nào cũng cập bến an toàn.