Jennifer Lopez rút lui khỏi lễ khai mạc World Cup

Thông tin trên tờ New York Times ngày hôm qua dẫn lời đại diện FIFA cho biết, Jennifer Lopez có thể không trình diễn ca khúc chính thức We Are One trong đêm khai mạc. Theo dự kiến ban đầu, màn trình diễn của nữ ca sỹ nổi tiếng người Mỹ có sự tham gia của hơn 600 người, biểu diễn trên nền tiếng trống Olodum truyền thống của Brazil.

Lý do được đưa ra là “các vấn đề về sản xuất” nhưng không đề cập rõ. Ngay sau đó, trên tờ E Online!, đại diện của Lopez đã xác nhận thông tin. “Chúng tôi xác nhận thông báo của FIFA là chính xác. Thật tiếc là Jennifer Lopez sẽ không tham dự lễ khai mạc World Cup năm nay”.



Lopez vắng mặt vì "vấn đề sản xuất"

Lopez là một trong 3 ca sĩ chính tham gia biểu diễn bài hát World Cup 2014, We Are One. Mặc dù có giai điệu vui tươi, We Are One không làm hài lòng nhiều người Brazil khi nó được cho là thiên lệch, lỗi thời, không phản ánh đúng một đất nước Brazil mới. Ca khúc phần lớn dùng tiếng Anh và Tây Ban Nha, chỉ có một vài giây cuối cùng sử dụng tiếng Bồ Đào Nha - ngôn ngữ của Brazil - do Claudia Leitte hát.

Sau khi hay tin Lopez vắng mặt, rapper Pitbull khẳng định rằng anh sẽ không để sự cố này ảnh hưởng tới màn trình diễn của mình. Không có Lopez, Pitbull sẽ trình diễn với ca sĩ người Brazil Claudia Leitte. Trước đó, Lopez cũng vắng mặt trong buổi công bố bài hát hồi tháng 1 tại Rio de Janeiro.

Buổi lễ khai mạc World Cup 2014 dự kiến kéo dài 25 phút với khoảng 60.000 khán giả có mặt trên sân Corinthians Arena tại Sao Paolo, cùng với gần một tỷ người theo dõi qua truyền hình. Ngay sau lễ khai mạc là trận đấu mở màn giữa đội chủ nhà Brazil và Croatia.

Theo K.Đ (TT&VH Online / New York Times)