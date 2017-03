Thêm một cầu thủ tự tử

Sau Roberto Enke là Marcelo Da Silva Moco. Cầu thủ người Brazil, đang chơi bóng cho đội nghiệp dư ASK Bruck an der Leitha, đã treo cổ tự tử tại nhà riêng do phải chịu nhiều áp lực cuộc sống.

Cảnh sát vùng Burgenland ngày hôm qua thông báo việc Marcelo Da Silva Moco tự tử trước báo giới. Cầu thủ người Brazil đã treo cổ dưới căn hầm trong nhà riêng ở Parndorf. Cho tới thời điểm này, các điều tra viên vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của Moco, cũng chưa tìm thấy thư tuyệt mệnh hay bất kì lời nhắn nào của cầu thủ này để lại. Tuy nhiên, trên thực tế, có nhiều dẫn chứng thuyết phục khẳng định Moco treo cổ vì không chịu nổi áp lực cuộc sống. Tiền vệ người Brazil ngày càng thi đấu sa sút, dẫn tới việc bị SC/ESV Parndorf (đội hạng 3 ở Áo) đẩy sang chơi bóng cho đội nghiệp dư. Đã vậy, Moco còn phải chịu thêm cú sốc gia đình, khi vừa ly dị cô vợ và phải để cô con gái 8 tuổi sống với mẹ ở Brazil. Theo những thông tin cảnh sát địa phương thu thập được, Marcelo Da Silva Moco mới đây đã bị tạm giữ trên đường do điều khiển xe quá tốc độ trong lúc say xỉn, không có bằng lái xe. Những người hay đi lại với cầu thủ 30 tuổi này còn cho biết Moco thời gian qua luôn kêu nhớ nhà và con gái, có dự định hồi hương vào ngày 6/12 tới đây. Cái chết của Da Silva diễn ra gần 2 tuần sau khi thủ thành ĐT Đức, Robert Enke tự tử cũng vì lý do phải chịu quá nhiều áp lực cuộc sống. “Thần giữ đền” Hannover 96 khi đó chọn cách lao vào 1 chiếc tầu ở thành phố anh sinh sống để từ biệt cõi đời, bỏ lại vợ và cô con gái Leila. Theo Minh Quân (Bongdaso)