Tước quyền đăng cai Euro của Pháp là lùi bước trước khủng bố

Trước thông tin chưa chính thức như vậy, Trưởng ban Tổ chức EURO 2016 của Pháp - ông Jacques Lambert nói với Đài phát thanh Pháp RLT: “Không nên rút quyền đăng cai EURO 2016 của Pháp, vì làm như thế không khác gì chúng ta lui bước trước nạn khủng bố”.



Nếu không tổ chức Euro 2016 tại Pháp là lùi bước trước khủng bố.

Khủng hoảng an ninh của nước chủ nhà EURO 2016 hiện nay là điều có thật và ở mức báo động cao. Năm ngoái, tòa báo trào phúng ở Paris cũng bị tấn công, rồi đến ngày 13-11 vừa qua vụ tấn công khủng bố khác ở cấp độ tàn bạo hơn trên diện rộng đã làm hàng trăm người chết khiến nước Pháp lại rơi vào khủng hoảng. Trước tình trạng trên, ông Lambert cho biết kể từ đầu năm tới nước Pháp sẽ tăng cường an ninh cao nhất và trong thời gian diễn ra EURO nước Pháp sẽ đảm bảo an ninh tuyệt đối.

Vụ tấn công khủng bố nước Pháp đêm 13-11 mà Nhà nước Hồi giáo IS lên tiếng nhận trách nhiệm đã làm chết 129 người và 352 người bị thương.

Trả lời với truyền thông quốc tế, ông Lambert hứa EURO diễn ra trong điều kiện an ninh tốt nhất, các sân vận động sẽ là những vùng… không kim loại (ý nói bom và chất nổ), các đường phố sẽ được tuần tra chu đáo.

Ông Lambert nói thêm: “Thật là hèn hạ nếu cuộc tranh tài đỉnh cao của bóng đá mà phải lùi bước trước nạn khủng bố".