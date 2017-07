U-23 Việt Nam gặp U-23 Thái Lan sân Selayang

Ban tổ chức chủ nhà SEA Games 29 đã chính thức thông báo lịch thi đấu bóng đá nam ở SEA Games thời gian và địa điểm theo đó các trận đấu của hai bảng diễn ra như sau:



Sân Selayang nhìn từ trên cao

Bảng A



14-8: Myanmar vs Singapore (sân Selayang -

15giờ), Malaysia vs Brunei (sân Shah Alam – 19 giờ 45)

16-8: Singapore vs Malaysia (sân Shah Alam -

19 giờ 45), Myanmar vs Laos, (sân UiTM, gần Shah Alam

- 19 giờ 45)

18-8: Laos vs Singapore (sân Selayang – 15 giờ),

Brunei vs Myanmar (sân UiTM, gần Shah Alam – 15 giờ)

21-8: Brunei vs Laos (sân UM Arena, K. Lumpur

- 15 giờ), Malaysia vs Myanmar (sân Shah Alam -

19 giờ 45pm)

23-8: Laos vs Malaysia (sân Shah Alam

- 19 giờ 45), Singapore vs Brunei (sân Selayang -

19 giờ 45)



Sân Selayang, nơi diễn ra trận U-23 Việt Nam- U-23 Thái Lan

Bảng B



15-8: Indonesia vs Thailand (sân Shah Alam -

15 giờ), Vietnam vs Timor Leste (sân Selayang – 15 giờ),

Cambodia vs Philippines (sân Selayang – 19 giờ 45)

17-8: Vietnam vs Cambodia (sân Shah Alam

- 15 giờ), Indonesia vs Philippines (sân Shah Alam

- 19 giờ 45), Thailand vs Timor Leste (sân Selayang – 19 giờ 45)

20-8: Timor Leste vs Indonesia (sân Selayang

- 15 giờ), Thailand vs Cambodia (sân Selayang -

19 giờ 45), Philippines vs Vietnam (sân Shah Alam – 19 giờ 45)

22-8: Philippines vs Thailand (sân Selayang – 15 giờ), Vietnam vs Indonesia (sân Selayang -

19 giờ 45), Cambodia vs Timor Leste (sân UM Arena,

K. Lumpur – 19 giờ 45)

24-8: Indonesia vs Cambodia (sân Shah Alam -

15 giờ), Thailand vs Vietnam (sân Selayang – 15 giờ),

Timor Leste vs Philippines (sân UM Arena, K.

Lumpur – 14 giờ)

26-8: Hai trận bán kết

29-8: Tranh hạng ba (15 giờ 30), chung kết (19 giờ 45)