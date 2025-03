Đằng sau chiến tích của tuyển nữ TP.HCM 26/03/2025 09:52

Đội trưởng Chương Thị Kiều chơi hay xuất thần trong hiệp hai đã phải kiểm tra doping cùng người gác đền Quách Thu Em nhưng cầu thủ xuất sắc nhất trận tứ kết Cúp các CLB nữ châu Á lại là tiền vệ K’Thủa người dân tộc K’Ho cũng là thành viên tuyển nữ futsal Việt Nam.

Những điều kỳ diệu trong chiến thắng quả cảm

HLV Nguyễn Hữu Thắng từng dẫn dắt nhiều cầu thủ nữ TP.HCM từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành đã gọi chiến thắng của cô trò Kim Chi là “không thể tin được”. Ông Thắng chia sẻ khi đưa các học trò nhỏ ngồi trên khán đài sân Thống Nhất chứng kiến trận đấu này đã thót tim vì hồi hộp và lo lắng trong ít nhất hai thời điểm, tuyển nữ TP.HCM dường như “xong phim”.

Ông Thắng kể lại: “Tôi thực sự không tin tuyển nữ TP.HCM có màn lội ngược dòng không tưởng như thế. Ngay từ sau hiệp một bị thua 0-3, tôi nghĩ cuộc chơi đã an bài. Bóng đá nữ lẫn nam trên thế giới rất khó có một pha lật ngược thế cờ nào khi đối thủ đã dẫn trước ba bàn. Và lần thứ hai mọi người rơi vào trạng thái tuyệt vọng là khi tuyển nữ TP.HCM rút ngắn 2-3 thì ngay lập tức Abu Dahbi nới rộng khoảng cách lên 4-2 mà thời gian còn rất ít”.

Đội trưởng Chương Thị Kiều góp công lớn trong trận ngược dòng đầy cảm xúc. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Sau các bàn gỡ của K’Thủa, Chương Thị Kiều, đội khách dù rơi vào thế bị động vẫn có khả năng gia tăng cách biệt nhờ vào năng lực vượt trội của các ngoại binh. Tuy nhiên, Bảo Châu và Hồng Nhung tỏa sáng đúng lúc với hai cú sút xa sấm sét từ ngoài vòng cấm đưa cuộc chơi trở lại vạch xuất phát.

HLV Nguyễn Hữu Thắng trầm trồ về cái hay và vận may của tuyển nữ TP.HCM: “Thực sự bàn thắng của Hồng Nhung đã hay lại còn may. Pha đỡ bóng không như ý của Nhung khiến em chọn cách tung chân trái thật mạnh mà giới bóng đá hay gọi vui là “quăng củ sâm” không ngờ là bàn thắng đẹp. Còn pha đốt lưới nhà của hậu vệ Abu Dahbi đúng là quá may mắn cho tuyển nữ TP.HCM. Nhưng tôi nghĩ, nếu không có một tinh thần chiến đấu hơn người và trình độ chuyên môn tốt, các cô gái TP.HCM sẽ không thể có chiến thắng quả cảm như thế”.

Đã từng chơi hàng trăm trận cầu khó, Quả bóng vàng Thùy Trang cũng phải thốt lên: "Trận đấu điên rồ và cảm xúc bậc nhất của Trang. Xin cảm ơn tất cả những chiến binh đã không bỏ cuộc đến giây phút cuối cùng. Chúng ta có quyền ngẩng cao đầu để bước tiếp vào bán kết cúp C1 châu Á".

Thưởng lớn cho tuyển nữ TP.HCM

Cầu thủ xuất sắc nhất K'Thủa ăn mừng chiến thắng không tưởng với đồng đội. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ngay sau màn lội ngược dòng, thành viên AFC ngồi ở hậu trường theo dõi trận đấu đã chỉ định nữ trung vệ Chương Thị Kiều và thủ môn Quách Thu Em kiểm tra doping. Cũng cần biết trước đây các nhà tổ chức sẽ bốc thăm chọn ngẫu nhiên cầu thủ đi thử chất cấm nhưng sau này là chỉ định và thường rơi vào những ai chơi hay đến mức đột biến.

Thủ quân Chương Thị Kiều đã thi đấu xuất thần như thế trong màu áo tuyển nữ TP.HCM, với một cú đánh đầu ghi bàn dũng mãnh và góp công lớn kiến tạo cũng từ một pha bóng bằng đầu. Sự trở lại của cô gái dân tộc Khmer quê ở Gò Quao (Kiên Giang) rất phi thường khi ai cũng biết Kiều ra sân liên miên đến nỗi không có thời gian chữa trị chấn thương. Cho đến lúc không đá nổi cũng là lúc Chương Thị Kiều phải lên bàn mổ cùng lúc hai cái đầu gối, một sự kiện vô tiền khoáng hậu trên thế giới.

Một cô gái người dân tộc khác cũng gây ấn tượng trong màn lội ngược dòng điên rồ của tuyển nữ TP.HCM là tiền vệ K’Thủa. Nữ cầu thủ quê Lâm Đồng có dáng dấp của đàn chị Thùy Trang được ví von như “người không phổi” chính là cầu thủ hay nhất trận đấu do chính AFC bình chọn.

Người hâm mộ tuyển nữ TP.HCM hạnh phúc trên khán đài sân Thống Nhất đêm 23-3. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Có một điều thú vị khác là K’Thủa cũng theo chân Quả bóng vàng Thùy Trang góp mặt trên tuyển nữ futsal Việt Nam vừa vô địch Đông Nam Á và giành quyền chơi vòng chung kết bóng đá trong nhà châu Á 2025 với cơ hội chơi futsal World Cup.

Với chiếc vé bán kết Cúp các CLB nữ châu Á lần đầu tiên trong lịch sử, tuyển nữ TP.HCM nhận thưởng 120.000 USD (khoảng 3 tỉ đồng) theo quy định của AFC, thêm 500 triệu đồng từ VFF, 200 triệu đồng từ UBND TP.HCM, 200 triệu đồng của HFF, 100 triệu đồng của Sở VH-TT TP.HCM. Tính tổng cộng, các cô gái TP.HCM đã nhận thưởng vào khoảng 10 tỉ đồng, bao gồm 100.000 USD khi góp mặt ở vòng bảng, cộng hai trận thắng là 40.000 USD; Chiếc vé vào tứ kết có giá 80.000 USD, trong khi VFF thưởng 300 triệu đồng, HFF thưởng 100 triệu đồng.

Vào cuối tháng 5, tuyển nữ TP.HCM sẽ chơi trận bán kết Cúp các CLB châu Á là đội bóng nữ Wuhan Jiangda (Trung Quốc), vừa biến Urawa Red Diamonds (Nhật Bản) thành nhà cựu vô địch sau khi hòa 0-0 trong 120 phút tính cả hiệp phụ và thắng 6-5 ở loạt sút luân lưu 11 mét. Trận bán kết còn lại là cuộc đối đầu giữa Hyundai Steel Red Angels (Hàn Quốc) và Melbourne City (Úc). Hiện chưa xác định nơi thi đấu của loạt trận bán kết.