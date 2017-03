Vòng 22 Toyota V-League 2016: Thừa thắng xông lên

HA Gia Lai thoát hiểm Đội bóng phố núi có chiến thắng thứ tư liên tiếp để rời xa suất play off sau khi vượt qua đội khách Sanna Khánh Hòa 2-1. Chủ sân Pleiku chơi lấn lướt hơn và sớm có bàn thắng của Minh Vương ở phút 13. Đến giữa hiệp 2, A Hoàng nhân đôi cách biệt cho HA Gia Lai và mãi đến cuối trận Sanna Khánh Hòa mới có bàn gỡ danh dự. Các trận đấu khác: QNK Quảng Nam - Hà Nội T&T 0-1, Đồng Tháp - SL Nghệ An 2-2, Sài Gòn - B. Bình Dương 0-2. + Bảng xếp hạng: 1. Hải Phòng (41 điểm); 2. SHB Đà Nẵng (40 điểm); 3. Than Quảng Ninh (40 điểm); 4. Hà Nội T&T (38 điểm); 5. Thanh Hóa (35 điểm); 6. QNK Quảng Nam (33 điểm); 7. B. Bình Dương (30 điểm); 8. Sài Gòn (30 điểm); 9. Sanna Khánh Hòa (30 điểm); 10. Cần Thơ (29 điểm); 11. SL Nghệ An (28 điểm); 12. HA Gia Lai (27 điểm); 13. Long An (18 điểm); 14. Đồng Tháp (8 điểm). TT