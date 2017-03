Vòng 24 Toyota V-League: Xong phim!

B. Bình Dương vô địch V-League 2015 + Thanh Hóa trên sân nhà đã dẫn trước QNK Quảng Nam 2-0 lại bất ngờ để đội khách lội dòng nước ngược thắng 4-3 là một điều kiện đủ cho B. Bình Dương (hòa 0-0 trên sân Hải Phòng) vô địch V-League trước hai vòng đấu. Thầy trò Mai Đức Chung nới rộng khoảng cách với Thanh Hóa lên 6 điểm và nếu có thua hai trận cuối vẫn hơn về các chỉ số phụ. Các trận đấu còn lại: Đồng Tháp - SHB Đà Nẵng 2-4, Sanna Khánh Hòa - Than Quảng Ninh 0-5. + Bảng xếp hạng: 1. B. Bình Dương (49 điểm); 2. Thanh Hóa (43 điểm); 3. Hà Nội T&T (40 điểm); 4. Than Quảng Ninh (39 điểm); 5. Sanna Khánh Hòa (39 điểm); 6. Hải Phòng (37 điểm); 7. SL Nghệ An (35 điểm); 8. SHB Đà Nẵng (34 điểm); 9. ĐT Long An (32 điểm); 10. QNK Quảng Nam (32 điểm); 11. Đồng Tháp (23 điểm); 12. Cần Thơ (23 điểm); 13. HA Gia Lai (23 điểm); 14. Đồng Nai (18 điểm).