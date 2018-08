Hàng loạt tay đua giải Đồng bằng “dính” ngộ độc tiêu hóa

Trao đổi với chúng tôi, HLV đội Bikelife Đồng Nai Đặng Ngọc Tú chia sẻ: “Hôm đoàn đua ngụ lại Cao Lãnh, toàn đội ăn cơm gà đều có dấu hiệu mắc chứng tiêu chảy. Một vài tay đua khá nặng phải đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Không chỉ đội chúng tôi, đội Anh Văn Hội Việt Mỹ TP.HCM và một số đội khác sau đó khi đến Cần Thơ cũng gặp tình trạng tương tự. Tôi nghĩ có thể do nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh”.



Tay đua Edgar N.Nieto sau chiến thắng chặng sáu đã phải bỏ cuộc đua vì ngộ độc tiêu hóa. ẢNH: DƯƠNG THU

Do di chứng của rối loạn tiêu hóa, tay đua Đồng Nai từng giành chiến thắng chặng sáu (45 km vòng quanh TP Cần Thơ) Edgar N.Nieto đã phải bỏ cuộc do tình trạng sức khỏe không đảm bảo. Trong số các VĐV bỏ cuộc ở chặng tám diễn ra sáng 18-8, nhiều tay đua vẫn chưa khỏe hẳn do di chứng ngộ độc tiêu hóa tập thể.



Quách Tiến Dũng chiến thắng chặng thi đấu thứ tám. ẢNH: PHẠM HUY

Ở chặng thi đấu thứ tám, chiến thắng sau 2 giờ 54’15” đánh dấu chiến tích của lính trẻ Quách Tiến Dũng, đồng thời ghi nhận 13 tay đua không hoàn tất lộ trình dài 115 km từ TP Cà Mau về TP Rạch Giá (Kiên Giang). Kết quả chặng tám cũng ghi nhận nỗ lực của tay đua trẻ Võ Thanh An (Premium Cycling Vĩnh Long) và Phước Minh Hòa (Bến Tre) ở hai vị trí nhì, ba chặng.

Trên bảng tổng sắp cá nhân sau tám chặng, tay đua Tập Đoàn Lộc Trời Trịnh Đức Tâm tiếp tục thống trị ngôi đầu áo vàng với tổng thời gian 22 giờ 04’09”. Tuy nhiên khoảng cách với đối thủ xếp thứ hai Mai Nguyễn Hưng (Anh Văn hội Việt Mỹ TP.HCM) đã được rút ngắn xuống còn 3 giây đồng hồ.

Ở bảng điểm áo xanh, cựu tuyển thủ Mai Nguyễn Hưng (114 điểm) gần như nắm chắc chiếc áo xanh chung cuộc khi vượt hơn Trịnh Đức Tâm đến 19 điểm. Giải thưởng áo trắng cũng là cuộc cạnh tranh gay gắt giữa Trần Đức Tiến (Quân khu 7) và Nguyễn Đắc Thời (Tập Đoàn Lộc Trời).

Trên bảng tổng sắp đồng đội, hai “ông lớn” Anh Văn hội Việt Mỹ TP.HCM và Tập Đoàn Lộc Trời (có cùng tổng thời gian 66 giờ 14’08”) chia nhau ngôi đầu trong khi hạng ba tạm thuộc về êkíp Dược Domesco Đồng Tháp.

Ngày 19-8, các tay đua tranh tài hai chặng 9 (75 km TP Rạch Giá – TP Long Xuyên) và 10 (24 km vòng quanh TP Long Xuyên).